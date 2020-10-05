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Динамо обратилось к Кличко с просьбой допустить зрителей на домашние матчи ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне просят отменить постановление техногенной комиссией КГГА

Динамо обратилось к Кличко с просьбой допустить зрителей на домашние матчи ЛЧ
Новина українською

Киевское "Динамо" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разрешить проводить домашние матчи Лиги чемпионов со зрителями. Киевляне написали градоначальнику официальное письмо.

"Динамо" выражает вам свое уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы "Динамо" на отечественных и европейских спортивных аренах.

Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей.

Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Учитывая указанный факт, просим вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов.

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Руководством и соответствующими службами "Динамо" в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей.

Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество", – сказано в письме "Динамо".

Динамо обратилось к Кличко с просьбой допустить зрителей на домашние матчи ЛЧ - изображение 1Динамо обратилось к Кличко с просьбой допустить зрителей на домашние матчи ЛЧ - изображение 2
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В статье: Виталий Кличко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Zapp Brannigan (Київ)
05.10.2020 в 20:13
А т цікаво, чому навіть у цій ситуації заборони глядачів кроти не хочуть в Харкові ЛЧ грати??
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0
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hoy (Київ)
05.10.2020 в 20:10
У всех со зрителями во Львове,Одессе,Коваливке а у Дол.оёба Кличка Коровий вирус.
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0
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Кююмалайнен (Київ)
05.10.2020 в 20:08
Что ответит Веталь?
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0
0
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hoy (Київ)
05.10.2020 в 20:11
Что у него коровий вирус
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0
0
Alex Sunchez
05.10.2020 в 20:07
Похоже пациентов с короной станет ещё больше...
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
05.10.2020 в 20:12
На стадіонах (всюди, крім Києва) дозволено зайняти 30% місць, а в кінотеатрах в Києві можна 50% місць зайняти. Так де більші шанси корону підхопити - в приміщенні кінотеатру чи на свіжому повітрі на стадіоні??
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