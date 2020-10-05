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Динамо обратилось к Кличко с просьбой допустить зрителей на домашние матчи ЛЧ
Киевляне просят отменить постановление техногенной комиссией КГГА
Киевское "Динамо" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой разрешить проводить домашние матчи
"Динамо" выражает вам свое уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы "Динамо" на отечественных и европейских спортивных аренах.
Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве
Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.
Учитывая указанный факт, просим вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов.
Руководством и соответствующими службами "Динамо" в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей.
Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество", – сказано в письме "Динамо".