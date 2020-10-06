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Шахтер заявил на Лигу чемпионов 29 игроков

Лига Чемпионов
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Официальная заявка горняков без особых неожиданностей

Шахтер заявил на Лигу чемпионов 29 игроков
Новина українською

Донецкий "Шахтер" подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов.

По спискам А и Б заявлены 29 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо

Нападающий: 10. Жуниор Мораес

Напомним, соперниками "Шахтера" в группе Лиги чемпионов стали мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

Свой первый еврокубковый матч сезона подопечные Луиша Каштру проведут 21 октября на выезде с "Реалом".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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