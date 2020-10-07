Артем Кравец об ЛЧ: Интригует соперничество Динамо с Ференцварошем

Украинский нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец оценил группу киевского " Динамо " в Лиге чемпионов - бело-синие поборются с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Конечно, за "Динамо" я слежу и буду следить - это однозначно. В соперниках - команды очень хорошие, именитые. Против "Ювентуса" и "Барселоны" будет непросто, но я надеюсь, что для молодых футболистов это станет огромным скачком в плане опыта. Это должно помочь их футбольному развитию.

Очень интригует соперничество с "Ференцварошем". С удовольствием пересмотрю эти матчи, ведь знаю тренерский подход Сергея Реброва. "Динамо" будет нелегко. Лига чемпионов станет большим праздником для украинских болельщиков. Тем более, уже позволили присутствие определенного количества зрителей на трибунах. Надеюсь, их будет еще больше, и они собственными глазами увидят европейских грандов.

Надеюсь, что за "Динамо" в этом турнире не будет стыдно. Наоборот - Киев покажет достойную игру и даст бой каждому сопернику.