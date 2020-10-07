Шахтер сыграет свой выездной матч против Реала на резервном стадионе мадридцев

Донецкий "Шахтер" начнет Лигу чемпионов поединком против "Реала" на стадионе "Альфредо Ди Стефано", который вмещает 6 тысяч зрителей.

Именно здесь "Реал" проводил свои домашние матчи после рестарта сезона 2019/20 в связи с реконструкцией "Сантьяго Бернабеу".

Теперь же мадридцы получили разрешение на проведение и поединков Лиги чемпионов на этой арене. Также на данном стадионе "Реал" сыграет и матчи группового этапа и против "Интера" и "Боруссии" Менхенгладбах, сообщает Mundo Deportivo.

При этом источник уточняет, что если подопечные Зидана выйдут из группы, то УЕФА дополнительно рассмотрит возможность проведения матчей на "Сантьяго Бернабеу", на котором к весенней части турнира реконструкция должна быть окончена.

Напомним, что именно на стадионе "Альфредо Ди Стефано" сборная Испании в рамках Лиги наций недавно разгромила Украину (4:0).