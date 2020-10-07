Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сыграет свой выездной матч против Реала на резервном стадионе мадридцев
На Сантьяго Бернабеу продолжается реконструкция
Донецкий "Шахтер" начнет
Именно здесь "Реал" проводил свои домашние матчи после рестарта сезона 2019/20 в связи с реконструкцией "Сантьяго Бернабеу".
Теперь же мадридцы получили разрешение на проведение и поединков Лиги чемпионов на этой арене. Также на данном стадионе "Реал" сыграет и матчи группового этапа и против "Интера" и "Боруссии" Менхенгладбах, сообщает Mundo Deportivo.
При этом источник уточняет, что если подопечные Зидана выйдут из группы, то УЕФА дополнительно рассмотрит возможность проведения матчей на "Сантьяго Бернабеу", на котором к весенней части турнира реконструкция должна быть окончена.
Напомним, что именно на стадионе "Альфредо Ди Стефано" сборная Испании в рамках Лиги наций недавно разгромила Украину (4:0).
Популярное сейчас
- Киевскому Динамо в Румынии приписывают интерес к 22-летнему вингеру
- Шовковский вернулся! Объявлена заявка сборной Украины на матч с Францией
- Тройное усиление Динамо и коронавирус в сборной. Главные новости за 6 октября
- Шахтер заявил на Лигу чемпионов 29 игроков
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Коронавирус спас Артема Кравца от развода с его невероятной женой