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Разван Луческу: Контракт с Динамо – это был выбор отца

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Сын известного тренера прокомментировал работу отца в киевском клубе

Разван Луческу: Контракт с Динамо – это был выбор отца
Новина українською

Сын 75-летнего главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Разван рассказал о новых вызовах для своего отца в киевском клубе.

"Контракт с "Динамо" – это был его выбор, ведь ему всегда нужны соперничество и конкуренция. Отец живет страстью к футболу. Думаю, он изначально просчитал возможную реакцию, но его это не пугает.

Я был очень рад, когда "Динамо" прошло квалификацию Лиги чемпионов, хотя и ожидал этого. Я знал, что отец хорошо готовится к этим матчам, тем более что сейчас "Гент" не является чем-то экстраординарным. Я был уверен, что "Динамо" пройдет бельгийцев.

В группе им попались две большие команды, но у них сейчас не лучший период. В любом случае, "Динамо" нечего терять. Для отца преимущество таких матчей в том, что он любит такие игры. Сколько тренеров в его возрасте проводят такие матчи? Для него это радость", - сказал Разван Луческу.

Напомним, что в группе Лиги чемпионов киевляне сыграют против "Барселоны", "Ювентуса" и "Ференцвароша".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Разван Луческу
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Источник:
digisport.ro

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 18:25
І знаєте, якось у логіці йому не відмовиш...
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дЫркофан
07.10.2020 в 19:42
лижи долижешся
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