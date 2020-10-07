Разван Луческу: Контракт с Динамо – это был выбор отца

Сын 75-летнего главного тренера " Динамо " Мирчи Луческу Разван рассказал о новых вызовах для своего отца в киевском клубе.

"Контракт с "Динамо" – это был его выбор, ведь ему всегда нужны соперничество и конкуренция. Отец живет страстью к футболу. Думаю, он изначально просчитал возможную реакцию, но его это не пугает.

Я был очень рад, когда "Динамо" прошло квалификацию Лиги чемпионов, хотя и ожидал этого. Я знал, что отец хорошо готовится к этим матчам, тем более что сейчас "Гент" не является чем-то экстраординарным. Я был уверен, что "Динамо" пройдет бельгийцев.

В группе им попались две большие команды, но у них сейчас не лучший период. В любом случае, "Динамо" нечего терять. Для отца преимущество таких матчей в том, что он любит такие игры. Сколько тренеров в его возрасте проводят такие матчи? Для него это радость", - сказал Разван Луческу.

Напомним, что в группе Лиги чемпионов киевляне сыграют против "Барселоны", "Ювентуса" и "Ференцвароша".