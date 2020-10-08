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Гармаш, Клейтон и Белуце в заявке Динамо на Лигу чемпионов
Киевский клуб заявился на осеннюю часть турнира
Киевское "
Всего в заявке киевлян 31 игрок: 23 игрока - по списку "А" и 8 - по списку "Б".
Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Бойко
Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Владимир Костевич, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд
Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Назарий Русин, Владислав Супряга
Напомним, что в своей группе ЛЧ "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем"
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