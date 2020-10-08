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Гармаш, Клейтон и Белуце в заявке Динамо на Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевский клуб заявился на осеннюю часть турнира

Гармаш, Клейтон и Белуце в заявке Динамо на Лигу чемпионов
Новина українською

Киевское "Динамо" подало заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Всего в заявке киевлян 31 игрок: 23 игрока - по списку "А" и 8 - по списку "Б".

Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Бойко

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Владимир Костевич, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд

Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Назарий Русин, Владислав Супряга

Напомним, что в своей группе ЛЧ "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем"

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 17:41
Трепещите все!!!!!!
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