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С Кавани и Погба, но без Джонса и Рохо. Стала известная заявка МЮ на ЛЧ

Лига Чемпионов
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Есть кем играть

С Кавани и Погба, но без Джонса и Рохо. Стала известная заявка МЮ на ЛЧ
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" занял в прошлом сезоне третье место в АПЛ и получил право играть в Лиге Чемпионов.

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Сульшер сегодня назвал список игроков, у которых будет шанс сыграть на групповом этапе. Новички клуба, Кавани, Теллес и ван де Бек, оказались в заявке. Чего не скажешь о трех старичках - Рохо, Джонсе и Ромеро. Они не попали в заявку.

Полный перечень игроков.

Вратари: де Хеа, Хендерсон, Грант

Защитники: Байи, Фосу-Менса, Линделеф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака

Полузащитники: Фернандеш, Фред, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Пельистри, Погба, ван де Бек

Нападающие: Кавани, Игало, Марсьяль, Рашфорд

"Манчестер Юнайтед" сыграет в одной группе с "ПСЖ", "РБ Лейпцигом" и "Истанбулом ББ".

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В статье: Хуан Мата Давид де Хеа Эдинсон Кавани Поль Погба Неманья Матич Фред Одион Игало Люк Шоу Антони Марсьяль Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Бруну Фернандеш Харри Магуайр Истанбул ББ (Стамбул) РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Донни ван де Бек Маркус Рашфорд Тимоти Фосу-Менса Эрик Байи Ли Грант Аксель Туанзебе Виктор Линделеф Скотт МакТоминей Аарон Ван-Биссака Дэниел Джеймс Дин Хендерсон
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