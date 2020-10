С Кавани и Погба, но без Джонса и Рохо. Стала известная заявка МЮ на ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" занял в прошлом сезоне третье место в АПЛ и получил право играть в Лиге Чемпионов.

Сульшер сегодня назвал список игроков, у которых будет шанс сыграть на групповом этапе. Новички клуба, Кавани, Теллес и ван де Бек, оказались в заявке. Чего не скажешь о трех старичках - Рохо, Джонсе и Ромеро. Они не попали в заявку.

Полный перечень игроков.

Вратари: де Хеа, Хендерсон, Грант

Защитники: Байи, Фосу-Менса, Линделеф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака

Полузащитники: Фернандеш, Фред, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Пельистри, Погба, ван де Бек

Нападающие: Кавани, Игало, Марсьяль, Рашфорд

???? Our 25-man A list has been confirmed for the #UCL...#MUFC