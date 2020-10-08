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С Кавани и Погба, но без Джонса и Рохо. Стала известная заявка МЮ на ЛЧ
Есть кем играть
"Манчестер Юнайтед" занял в прошлом сезоне третье место в АПЛ и получил право играть в Лиге Чемпионов.
Сульшер сегодня назвал список игроков, у которых будет шанс сыграть на групповом этапе. Новички клуба, Кавани, Теллес и ван де Бек, оказались в заявке. Чего не скажешь о трех старичках - Рохо, Джонсе и Ромеро. Они не попали в заявку.
Полный перечень игроков.
Вратари: де Хеа, Хендерсон, Грант
Защитники: Байи, Фосу-Менса, Линделеф, Магуайр, Шоу, Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака
Полузащитники: Фернандеш, Фред, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Пельистри, Погба, ван де Бек
Нападающие: Кавани, Игало, Марсьяль, Рашфорд
???? Our 25-man A list has been confirmed for the #UCL...#MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 8, 2020
"Манчестер Юнайтед" сыграет в одной группе с "ПСЖ", "РБ Лейпцигом" и "Истанбулом ББ".
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