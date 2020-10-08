Динамо и Шахтер договорились использовать одну ценовую политику в продаже билетов на матчи ЛЧ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" начали организационную подготовку к предстоящему сезону в Лиге чемпионов .

Так как и киевляне и дончане в новом сезоне домашние матчи одновременно будут проводить на НСК "Олимпийский", клубы обсудили некоторые вопросы использования арены.

В частности, недавно состоялась встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса с представителями "Шахтера", на которой оба клуба приняли решение использовать одну ценовую политику в продаже билетов на матчи "Динамо" и "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов.

Что касается цен на билеты, то они будут объявлены и поступят в продажу сразу после того, как техногенная комиссия Киевской городской администрации примет соответствующее решение. По имеющимся данным, вслед за разрешением частично проводить матчи на "Олимпийском" с болельщиками матчи сборной Украины против Германии и Испании, такое же разрешение от комиссии в ближайшее время получат и "Динамо" с "Шахтером".

Напомним, что согласно последнему решению УЕФА, заполняемость трибун на матч Лиги чемпионов будет разрешена не больше, чем на 30 процентов. Первый домашний матч в Лиге чемпионов "Динамо" проведёт против туринского "Ювентуса" 20 октября, а "Шахтер" примет в Киеве "Барселону" 27 октября.

Также стоит отметить, что в предыдущем сезоне цены билетов на домашние матчи "Шахтера" в Лиги чемпионов стартовали от 150 гривен.