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Лунин попал в заявку Реала на Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Всего в обойме Зидана на осеннюю часть турнира 35 игроков

Лунин попал в заявку Реала на Лигу чемпионов
Новина українською

Мадридский "Реал" сформировал заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Всего в списке Зидана 35 игроков, среди которых и 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса

Напомним, что в своей группе Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Шахтером", "Интером" и гладбахской "Боруссией".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (4)
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Норд Ост (Город)
09.10.2020 в 18:05
даже у самого РЕАЛА в заявке аж 10 напов!!! а у ШД - один Мораес..печалька
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Инспектор ( )
09.10.2020 в 17:53
С позиции второго вратаря Реала можно попасть в топ клуб на первую позицию.
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0
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FCWROVY1 (Kyiv)
09.10.2020 в 17:42
Лиш треба аби лунін не грав проти шахтаря..краще най куртуа нахапає...а вкінці матчу ковелнко травмує бельгійця і тоді лунін основний
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-2
Golfik25 (Киев)
09.10.2020 в 18:01
а кто сказал, что Шахтер на кидает Реалу?
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