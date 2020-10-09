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Лунин попал в заявку Реала на Лигу чемпионов
Всего в обойме Зидана на осеннюю часть турнира 35 игроков
Мадридский "
Всего в списке Зидана 35 игроков, среди которых и 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе, Луис Лопес
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес Ортега, Серхио Сантос
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско, Марвин Парк, Серхио Аррибас, Антонио Бланко, Карлос Гонсалес
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро, Хуан Латаса
Напомним, что в своей группе Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Шахтером", "Интером" и гладбахской "Боруссией".
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