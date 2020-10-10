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Куман: Барселона должна занять первое место в группе, но нам нужно это доказать

Лига Чемпионов
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Им еще в Киеве играть

Куман: Барселона должна занять первое место в группе, но нам нужно это доказать
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал группу своей команды в Лиге Чемпионов.

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"Это очень важное соревнование. Теоретически, мы должны занять первое место, но нужно это доказать. Мы начнем дома с "Ференцварошем", это важная игра. Нужно хорошо подготовиться и проанализировать соперника.

"Ювентус"? Они каждый год показывают свою силу. Это великая команда, в которой играет Роналду. У нас есть Пьянич, который может дать нам много информации о своей бывшей команде", - заявил голландский тренер.

Напомним, что "Барселона" также сыграет в одной группе с "Динамо".

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В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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