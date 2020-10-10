Куман: Барселона должна занять первое место в группе, но нам нужно это доказать

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал группу своей команды в Лиге Чемпионов.

"Это очень важное соревнование. Теоретически, мы должны занять первое место, но нужно это доказать. Мы начнем дома с "Ференцварошем", это важная игра. Нужно хорошо подготовиться и проанализировать соперника.

"Ювентус"? Они каждый год показывают свою силу. Это великая команда, в которой играет Роналду. У нас есть Пьянич, который может дать нам много информации о своей бывшей команде", - заявил голландский тренер.

Напомним, что "Барселона" также сыграет в одной группе с "Динамо".