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Цыганык: Существует высокая вероятность, что матч Динамо - Ювентус пройдет без зрителей
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Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что матч 1-го тура группового раунда
"Сегодня в кабинетах власти решается вопрос о том, будет ли в Киеве введен настолько жесткий карантин, чтобы не позволить зрителям посетить матч "Динамо" – "Ювентус".
Вероятность этого очень высокая, окончательное решение должно быть принято сегодня-завтра. Все зависит от государственной и городской власти", - сказал Цыганык.
Напомним, что матч состоится 20 октября и начнется в 19:55.
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