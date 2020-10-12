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Цыганык: Существует высокая вероятность, что матч Динамо - Ювентус пройдет без зрителей

Лига Чемпионов
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Цыганык: Существует высокая вероятность, что матч Динамо - Ювентус пройдет без зрителей
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус", который состоится в Киеве на "Олимпийском", может пройти без зрителей.

"Сегодня в кабинетах власти решается вопрос о том, будет ли в Киеве введен настолько жесткий карантин, чтобы не позволить зрителям посетить матч "Динамо" – "Ювентус".

Вероятность этого очень высокая, окончательное решение должно быть принято сегодня-завтра. Все зависит от государственной и городской власти", - сказал Цыганык.

Напомним, что матч состоится 20 октября и начнется в 19:55.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Игорь Цыганык коронавирус
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Источник:
Football Hub

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