Цыганык: Существует высокая вероятность, что матч Динамо - Ювентус пройдет без зрителей

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус", который состоится в Киеве на "Олимпийском", может пройти без зрителей.

"Сегодня в кабинетах власти решается вопрос о том, будет ли в Киеве введен настолько жесткий карантин, чтобы не позволить зрителям посетить матч "Динамо" – "Ювентус".

Вероятность этого очень высокая, окончательное решение должно быть принято сегодня-завтра. Все зависит от государственной и городской власти", - сказал Цыганык.

Напомним, что матч состоится 20 октября и начнется в 19:55.