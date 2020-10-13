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СМИ: Роналду не сыграет против Динамо в Лиге Чемпионов
Разбираемся, сколько времени португалец пропустит из-за COVID-19
Сегодня днем Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус. Португалец сразу же покинул расположение сборной и отправился на самоизоляцию.
Данная новость - не самая приятная для многих украинских болельщиков. Уже через неделю "Динамо" в Киеве примет "Ювентус", однако главная звезда итальянского клуба не приедет в столицу Украины.
По данным Football Italia, по медицинскому протоколу Италии, Роналду пробудет на самоизоляции две недели. Срок может уменшиться до десяти дней, однако это практически ничего не изменит.
Источник уверяет, что Роналду пропустит минимум две игры "Ювентуса" - против "Кротоне" 17-го октября и против "Динамо" 20-го. По истечении двух недель, Криштиану сдаст новый тест.
Отметим, что у португальца будет шанс сыграть против Месси в ЛЧ - "Ювентус" встретится с "Барселоной" 28-го числа.
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