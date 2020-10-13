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134 гола в 86-ти матчах. Боруссия хочет заявить 15-летнего форварда на Лигу Чемпионов
Как только ему стукнет 16
"Боруссия" из Дортмунда уже долгие годы имеет репутацию клуба, который хорошо развивает молодые таланты. В ближайшее время они будут готовы подтвердить этот статус.
"Шмели" хотят заявить на Лигу Чемпионов 15-летнего форварда Юссуфа Мукоко. Это уже подтвердил спортивный директор Михаэль Цорк.
Это можно будет сделать, когда футболисту исполнится 16 лет. День рождение Мукоко 20-го ноября. Таким образом, через четыре дня у него будет шанс выйти на поле против "Брюгге". Мукоко уже заявлен на Бундеслигу.
Цифры Мукоко на юношеском уровне впечатляют. Он уже успел забить 134 гола в 86-ти матчах за команды U17 и U19.
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