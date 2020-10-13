  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. 134 гола в 86-ти матчах. Боруссия хочет заявить 15-летнего форварда на Лигу Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

134 гола в 86-ти матчах. Боруссия хочет заявить 15-летнего форварда на Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Как только ему стукнет 16

134 гола в 86-ти матчах. Боруссия хочет заявить 15-летнего форварда на Лигу Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" из Дортмунда уже долгие годы имеет репутацию клуба, который хорошо развивает молодые таланты. В ближайшее время они будут готовы подтвердить этот статус.

"Шмели" хотят заявить на Лигу Чемпионов 15-летнего форварда Юссуфа Мукоко. Это уже подтвердил спортивный директор Михаэль Цорк.

Это можно будет сделать, когда футболисту исполнится 16 лет. День рождение Мукоко 20-го ноября. Таким образом, через четыре дня у него будет шанс выйти на поле против "Брюгге". Мукоко уже заявлен на Бундеслигу.

Читайте также12-летний игрок дортмундской Боруссии Мукоко отметился дублем в матче за команду U-17

Цифры Мукоко на юношеском уровне впечатляют. Он уже успел забить 134 гола в 86-ти матчах за команды U17 и U19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...