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Забарный: Премиальные за выход в ЛЧ - как несколько годовых зарплат молодых игроков Динамо

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Динамо вышло в групповой этап ЛЧ впервые с 2016 года

Забарный: Премиальные за выход в ЛЧ - как несколько годовых зарплат молодых игроков Динамо
Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный в эфире шоу Трендец рассказал о премиальных за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

– За победу над "Гентом" в "Динамо" должны были быть одни из самых больших премиальных за последние годы. Молодые игроки за один матч могли получить премию, как их годовая зарплата.

– Да, это правда. Если брать мою зарплату, то, может, и 10 лет. Я не знаю, наверное. Я еще не знаю, сколько там будет премиальных. Толком не интересовался.

– Премиальные за выход в ЛЧ – это несколько твоих годовых зарплат?

– Да.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
Трибуна

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