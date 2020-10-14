Забарный: Премиальные за выход в ЛЧ - как несколько годовых зарплат молодых игроков Динамо

Защитник " Динам о" Илья Забарный в эфире шоу Трендец рассказал о премиальных за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

– За победу над "Гентом" в "Динамо" должны были быть одни из самых больших премиальных за последние годы. Молодые игроки за один матч могли получить премию, как их годовая зарплата.

– Да, это правда. Если брать мою зарплату, то, может, и 10 лет. Я не знаю, наверное. Я еще не знаю, сколько там будет премиальных. Толком не интересовался.

– Премиальные за выход в ЛЧ – это несколько твоих годовых зарплат?

– Да.