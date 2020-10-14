Суркис: Я расстроен не потому что Роналду не приедет в Киев, а потому что вообще кто-то болеет

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" и пожелал здоровья лидеру туринцев Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

"Я расстроен не потому что Роналду не приедет в Киев, а потому что вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления. Хотелось бы чтобы футболисты вообще поменьше травмировались, ведь они дарят нам спектакль.

Без Роналду это одна команда, с Роналду – другая. Но "Ювентусу" есть кем его заменить. Это у нас если выпадают 1-2 уже начинаются проблемы, а они, думаю, замену найдут.

Но я надеюсь на наших парней, что они выйдут и дадут такой же бой, как и против Испании", - сказал Суркис.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится 20 октября.