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Суркис: Я расстроен не потому что Роналду не приедет в Киев, а потому что вообще кто-то болеет

Лига Чемпионов
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Президент Динамо - о матче ЛЧ с Ювентусом

Суркис: Я расстроен не потому что Роналду не приедет в Киев, а потому что вообще кто-то болеет
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Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" и пожелал здоровья лидеру туринцев Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

"Я расстроен не потому что Роналду не приедет в Киев, а потому что вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления. Хотелось бы чтобы футболисты вообще поменьше травмировались, ведь они дарят нам спектакль.

Без Роналду это одна команда, с Роналду – другая. Но "Ювентусу" есть кем его заменить. Это у нас если выпадают 1-2 уже начинаются проблемы, а они, думаю, замену найдут.

Но я надеюсь на наших парней, что они выйдут и дадут такой же бой, как и против Испании", - сказал Суркис.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится 20 октября.

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В статье: Игорь Суркис Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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