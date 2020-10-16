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Ювентус отказался от тренировки на Олимпийском перед игрой с Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чемпион Италии уверен в своих силах

Ювентус отказался от тренировки на Олимпийском перед игрой с Динамо
Новина українською

Во вторник 20 октября состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус".

При этом, чемпион Италии не планирует проводить предмчтевую тренировку в Киеве.

В понедельник, 19 октября, главный тренер итальянцев Андреа Пирло вместе с одним из игроков проведут пресс-конференцию, и на этом официальные предматчевые мероприятия туринцев закончатся.

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Напомним, что поединок начнется в 19:55 по Киеву.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
16.10.2020 в 22:44
Отримають три плюхи за піжонство. Тим більше що Ювентус незіграним напівдублем гратиме
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