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Ювентус отказался от тренировки на Олимпийском перед игрой с Динамо
Чемпион Италии уверен в своих силах
Во вторник 20 октября состоится матч 1-го тура группового раунда
При этом, чемпион Италии не планирует проводить предмчтевую тренировку в Киеве.
В понедельник, 19 октября, главный тренер итальянцев Андреа Пирло вместе с одним из игроков проведут пресс-конференцию, и на этом официальные предматчевые мероприятия туринцев закончатся.
Напомним, что поединок начнется в 19:55 по Киеву.
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Источник:ФК Динамо
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