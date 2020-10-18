Каштру сомневается, что Степаненко и Пятов сыграют с Реалом

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов во вторник.

"Когда у тебя есть 13 игроков, ты далеко не уйдешь от стартового состава и на следующий поединок. К счастью, я очень доверяю своим футболистам, очень ценю их за то, как они работают, как отдаются тренировкам. Это позволяет мне спать спокойно. Я в них верю, хоть их и не так много. Мы поедем в Мадрид с уверенностью в том, что постараемся отдать свое наилучшее. Постараемся добиться хорошего результата в старте Лиги чемпионов.

Степаненко и Пятов? Мы говорим о ребятах, ничего не делавших 12 дней. Сегодня нет никакого смысла обсуждать футболистов, которые с нами не были и не тренировались, смогут они сыграть с "Реалом" или нет. Мое внимание направлено на тех, кто находится с нами. Есть надежда, что некоторые снова смогут реинтегрироваться в команду и провести хотя бы несколько минут игрового времени. Сейчас очень важно восстановить вот этих ребят как можно быстрее, чтобы понять, что мы можем сделать в Мадриде.

Коваленко пока вылетел из моей головы на игру в Мадриде. Если он будет готов, это станет сюрпризом", – цитирует наставника официальный сайт "горняков".