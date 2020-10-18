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Луческу: С последнего участия в ЛЧ Динамо потеряло много игроков международного уровня

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник "бело-синих" оценил состав киевлян накануне старта ЛЧ

Луческу: С последнего участия в ЛЧ Динамо потеряло много игроков международного уровня
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями насчет уровня текущего состава киевлян.

"Со времени последнего участия в группе ЛЧ "Динамо" потеряло много ценных игроков международного уровня. Их место стали занимать молодые игроки. У "Динамо" очень молодой состав.

Моя задача – построить эту команду, поставить ей игру и добиться результата. В футболе невозможно начать с командой и сразу дать результат. В футболе чудес не бывает.

Я ожидаю от игроков, что они будут выходить на поле с верой в себя, без страха, не думая о великих игроках, которые были в команде до них. Забарному 18, Миколенко – 21, Супряге – 20, есть молодые Цыганков, Цитаишвили, Шапаренко. Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. Я здесь, чтобы помочь им", - рассказал Луческу.

Напомним, "Динамо" сыграет в Киеве с "Ювентусом" в матча 1-го тура Лиги чемпионов 20-го октября.

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В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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