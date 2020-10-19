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Суркис высказался о Ювентусе и Криштиану Роналду
Итальянцы без Криштиану
Президент "
Роналду все ждут, интересно посмотреть на его игру. Но если случилась такая беда с ним, то мы желаем ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он скоро поправится. Не знаю, приедет он, или нет, какие будут у него тесты.
Но "Ювентус" с ним или без него - это "Ювентус". Мощная, сильная команда, им есть кем заменить. Они ежегодно играют в ЛЧ, они играют в серьезном, топовом чемпионате.
Матч 1 тура ЛЧ "Динамо" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября.
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