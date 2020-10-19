Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом".

Столичная команда успешно преодолела все этапы главного европейского турнира, чтобы попасть в квартет с сильнейшими клубами Европы. Каталонская "Барселона" и венгерский "Ференцварош" Реброва также проэкзаменуют команду Луческу, но первую проверку оформит чемпион Италии.

Какой план придумает Мирча Луческу для нейтрализации сильных сторон "бьянконери"? Чем Андреа Пирло удивит своего экс-наставника? Сыграет ли злую шутку с киевлянами отсутствие Роналду? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 20 октября – в 19:50 по киевскому времени.