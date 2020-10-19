  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом".

Читайте такжеСуркис: Трансфер Костевича был согласован, просто Луческу ожидал его зимой

Столичная команда успешно преодолела все этапы главного европейского турнира, чтобы попасть в квартет с сильнейшими клубами Европы. Каталонская "Барселона" и венгерский "Ференцварош" Реброва также проэкзаменуют команду Луческу, но первую проверку оформит чемпион Италии.

Какой план придумает Мирча Луческу для нейтрализации сильных сторон "бьянконери"? Чем Андреа Пирло удивит своего экс-наставника? Сыграет ли злую шутку с киевлянами отсутствие Роналду? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 20 октября – в 19:50 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Андреа Пирло Ювентус (Турин) UA-Футбол Лига чемпионов Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Подкаст Трансляция Аудио стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...