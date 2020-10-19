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Форвард Атлетико выбыл почти на месяц и пропустит важные матчи в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Головная боль для Симеоне

Форвард Атлетико выбыл почти на месяц и пропустит важные матчи в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста получил мышечную травму в поединке Ла Лиги против "Сельты" (2:0, голы в активе Луиса Суареса и Янника Карраско) и был заменен на Жоау Фелиша уже на 50-й минуте встречи.

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По информации издания AS, из-за повреждения 32-летний форвард пропустит 3 недели. Таким образом, Коста не выйдет на поле в 6 ближайших матчах – с "Баварией", "Ред Булл Зальцбург" и "Локомотивом" в Лиге чемпионов, а также с "Бетисом", "Осасуной" и "Кадисом" в чемпионате Испании.

Напомним, в распоряжении Диего Симеоне остаются Маркос Льоренте, Жоау Фелиш, Анхель Корреа и Луис Суарес.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
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Источник:
AS

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