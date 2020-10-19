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Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Динамо - Ювентус, 20 октября 2020

Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Новина українською

Киевское Динамо вернулось в групповой этап Лиги Чемпионов. Первый матч - против всегда грозного туринского Ювентуса. Правда, на этот раз Старая Сеньора приедет в Киев без своей главной звезды - Криштиану Роналду, который лечится от COVID-19. Но и без португальца бьянконери есть кем удивить бело-синих.

Впрочем, опыта у Мирчи Луческу столько, что вряд ли Андреа Пирло сможет предложить румыну что-то новое. Вопрос в том, справятся ли его подопечные с давлением ответственности и звездностью соперника.

Удастся ли бело-синим создать сенсацию, смотрите во вторник, 20 октября на телеканале Футбол 1. Начало игры Динамо - Ювентус в 19:55. Легальная трансляция матча в интернете доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире или с трибун стадиона, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции | Динамо - Ювентус онлайн |. Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Динамо - Ювентус.

Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.

В других странах матч Динамо - Ювентус в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN
  • Чехия - O2 TV
  • Франция - Téléfoot Stadium, RMC Sport 2, RMC Sport en direct
  • Германия - DAZN, Blue Sport
  • Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Испания - Mitele Plus, Movistar+
  • Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
  • Великобритания - BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App
  • США - TUDN Radio, ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, TUDN USA, UniMás
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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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