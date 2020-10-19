Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Киевское Динамо вернулось в групповой этап Лиги Чемпионов. Первый матч - против всегда грозного туринского Ювентуса. Правда, на этот раз Старая Сеньора приедет в Киев без своей главной звезды - Криштиану Роналду, который лечится от COVID-19. Но и без португальца бьянконери есть кем удивить бело-синих.

Впрочем, опыта у Мирчи Луческу столько, что вряд ли Андреа Пирло сможет предложить румыну что-то новое. Вопрос в том, справятся ли его подопечные с давлением ответственности и звездностью соперника.

Удастся ли бело-синим создать сенсацию, смотрите во вторник, 20 октября на телеканале Футбол 1 . Начало игры Динамо - Ювентус в 19:55 . Легальная трансляция матча в интернете доступна на платформе Oll.tv .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире или с трибун стадиона, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции | Динамо - Ювентус онлайн |. Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Динамо - Ювентус.

Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.

В других странах матч Динамо - Ювентус в прямом эфире покажут: