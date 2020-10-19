Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Динамо - Ювентус, 20 октября 2020
Киевское Динамо вернулось в групповой этап Лиги Чемпионов. Первый матч - против всегда грозного туринского Ювентуса. Правда, на этот раз Старая Сеньора приедет в Киев без своей главной звезды - Криштиану Роналду, который лечится от COVID-19. Но и без португальца бьянконери есть кем удивить бело-синих.
Впрочем, опыта у Мирчи Луческу столько, что вряд ли Андреа Пирло сможет предложить румыну что-то новое. Вопрос в том, справятся ли его подопечные с давлением ответственности и звездностью соперника.
Удастся ли бело-синим создать сенсацию, смотрите во вторник, 20 октября на телеканале Футбол 1. Начало игры Динамо - Ювентус в 19:55. Легальная трансляция матча в интернете доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире или с трибун стадиона, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции | Динамо - Ювентус онлайн |. Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Динамо - Ювентус.
Добавим, что за полчаса до игры и после ее завершения журналисты UA-Футбол проведут стрим, во время которого проанализируют основные перипетии противостояния.
В других странах матч Динамо - Ювентус в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Чехия - O2 TV
- Франция - Téléfoot Stadium, RMC Sport 2, RMC Sport en direct
- Германия - DAZN, Blue Sport
- Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Испания - Mitele Plus, Movistar+
- Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
- Великобритания - BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App
- США - TUDN Radio, ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App, TUDN USA, UniMás
Популярное сейчас
- Суркис высказался о Ювентусе и Криштиану Роналду
- "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик опубликовал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
- Характер Ворсклы, поражение Десны, камбэк Вест Хема. Главные новости за 18 октября
- Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО