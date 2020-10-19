Большая стройка, большие нервы. UA-Футбол представляет соперника: Ювентус

В последнее время "Ювентус" чувствует себя уязвимым. После тяжёлой победы в Чемпионате Италии сезона 2019/20 ощущения в клубе и вокруг него такие, будто проиграл. Финансовая ситуация сильно беспокоит. В Лиге Чемпионов состоялись два вылета подряд от "Аякса" и "Лиона" - седьмой команды Франции и голландцев, вылетавших от "Ниццы", разваленной "Валенсии", юного "Челси". Начат абсолютно новый проект с совершенно неопытным тренером и пробуксовкой в лиге. Талант команды огромен, в том числе и новичков. Но собранности и спокойствия ещё нет. И в этом шанс "Динамо".

Клуб

Летом 2018-го года "Ювентус" оказался на одном из важнейших перекрёстков в своей истории. Он взял седьмое Скудетто подряд, в Лиге Чемпионов для победы, казалось, не хватает совсем немного. А с финансового пика уже начался спуск вниз. Ведь из всего лишь 40-тысячного стадиона, гостиницы и других бизнесов клуба выжимался максимум, а лучшего главного спонсора, чем Jeep с его 25-ю миллионами евро в год, найти не удалось. Jeep, принадлежащего той же семье Аньелли. Пришлось решать - либо маленькие шаги вперёд с надеждой зацепить ЛЧ и остаться поблизости финансового пика. Либо...

Ещё в 2017-ом году старое "европейское" лого сменило "американское", в стиле брендов одежды. Строителя "Юве" 2010-ых спортивного директора Джузеппе Маротту сменил вроде бы более компетентный в экономике молодой тандем Фабио Паратичи-Павел Недвед. Клуб даже посягнул на собственную сущность. Там, где, как говорил легендарный игрок и президент Джанпьеро Бониперти, победа - не важнейшая, а единственная важная вещь, захотели играть красиво, привлекая болельщиков и спонсоров. В клуб, где ненавидят понятие "игрок-звезда", пришёл Криштиану Роналду. Всё сломано, всё строится заново.

Каковы результаты? Далеко не лучшие. После семи лет с прибылью зафиксирован уже третий год с убытком. 19-39.9-89.7 миллионов евро. Доходы даже с Роналду дошли "всего лишь" до 621.4, оставляя клуб в хвосте европейской Топ-10 и лишая ещё одной новой навязчивой идеи - выйти на уровень "Реала", "Барселоны" и лидеров АПЛ. За последний год доход ещё и упал к 573.4 миллиона. И он вряд ли будет расти. Вряд ли клуб способен заработать более нынешних 103-ёх миллионов от Allianz за название стадиона и другие услуги, более сотни миллионов евро от имён спонсоров, размещённых на футболках.

Коронавирус? Не только. Ведь такой "минус" образовался даже несмотря на 90 миллионов экономии на срезанных зарплатах игроков. На 300 миллионов евро, собранных у акционеров клуба (руководство называет это инвестицией, я - потерей). Да и после первой половины сезона, ещё до короны, "Юве" уже был в "минусе" в 50.3 миллионов. Цена его акции с октября 2019-го до марта 2020-го упала с 1.44 до 0.87, и коронавирус как раз замедлил скорость падения (ныне 0.76). 463-миллионный долг клуба был зафиксирован в июне 2019-го и немного уменьшился только благодаря этим трём сотням от акционеров.

"Ювентус" всё ещё первый в финансовом плане в Серии А, с 236-ю миллионами трат на зарплаты (у "Интера" 149). По убытку за последнее десятилетие он позади "Милана", "Интера" и "Ромы" с 281.5 миллионов. Однако "Интер" растёт быстрее, "Наполи" зарабатывает, а не теряет, акция "Лацио" гораздо стабильнее и её стоимость выше. Потому не случайно "бьянконери" нервничают. И проворачивают бухгалтерские трюки вроде размена Артура на Миралема Пьянича. Не случайно их новый тренер по зарплате лишь седьмой в лиге (1.8 миллиона), уступая тренеру "Болоньи" и не опережая тренера "Сампдории".

Тренер

Антирекорд какого-либо чемпиона Италии по пропущенным за последние 58 лет (43) и всех времён по потерянным очкам после лидирования в счёте (21), впервые с 2011-го года лишь один трофей - именно к этому привело стремление к яркому футболу. Упрямому методисту Маурицио Сарри не купили игроков под его схему, не проредили раздутый состав с раздутыми эго, титулованные игроки холодного клуба не сработались с темпераментным тренером без трофеев. Бесцельные перекатывания мяча и дыры в обороне осточертели абсолютно всем. Вроде бы даже КриРо поставил руководству ультиматум - "либо я, либо он".

В клубе не скрывают, что важнейшая задача ныне - избавиться от Сарризма. Во многом потому назначили вместо него само спокойствие, отличное понимание звёзд и звёздности, умение побеждать, человека со стеной болельщиков и почитателей за ним. Если бывший работник банка Сарри - крестьянин футбола, то винодел Андреа Пирло - его аристократ, золотой мальчик. Он гораздо лучше подходит этому клубу, даже если не тренировал на взрослом уровне ни дня, а на любом другом работал девять дней. Он обязан найти общий язык и со звёздами, с которыми играл вместе, и с молодёжью, поскольку сам молод.

Для элитарного клуба-бренда человек, который и играл "будто в галстуке и пиджаке" (журналист Карло Гарганезе) - находка. Тем более, когда он говорит о любви к футболу Хосепа Гвардиолы, о желании владеть мячом и о коротком пасе. Хотя не только. А и о мгновенных "жестоких" перехватах после потери мяча и голах за 5-10 секунд. О мобильности и смене мест в атаке, о скорости, напоре. О коллективной игре динамичных игроков. О наполнении штрафной площадки и зоны перед ней. Об интенсивном ярком футболе времён "Ювентуса" Антонио Конте и "пяти звёзд" Массимилиано Аллегри сезона 2016/17.

Звучит замечательно. Но на деле пока что слабо. Задача омолодить команду, средний возраст которой был почти 30 лет, как раз выполняется. В стартовом составе шансы получают Фработта и Портанова из Примаверы, новички Кулушевски, Кьеза, Артур и МакКенни. Так что оправдания Пирло после ничьей в Кротоне (1:1) молодостью состава - не отмазки. А вот игра и результаты... Тренер сейчас пробует 3-4-2-1 либо 3-4-1-2 с идущими вперёд латералями. И сразу же заметно, что команде не хватает людей в борьбе в центре поля. Не случайно именно за фолы там Рабио и Кьеза уже получали красные карточки.

Даже "Сампдория", проигравшая в Турине со счётом 0:3, проводила быстрые атаки с коротким пасом через центр поля и дальнейшим подключением флангов, нанесла 15 ударов по воротам. Проводили и "Рома" с "Кротоне". До этого прессингуя и жёстко перекрывая в центре поля и выше. Много создать не удалось, но для равной игры и ничьей хватило. Тем более, что прессинг самого "Юве" ещё не налажен. Показатели его отбора и потерь в дуэлях плохи для него. А владение мячом, в котором добавил ещё с Сарри (давно он не был первым по точности передач и вторым по процентам владения), часто стерильно.

Следует заметить, что Андреа обещает не зацикливаться на схемах. Так что вполне возможен отказ от трёх центральных защитников. Даже уже в Киеве. Возможен переход на лонгболлы, высокий прессинг. Всё возможно. С как положительными, так и отрицательными последствиями для "Ювентуса" и его соперника. Фабио Капелло заявляет, что у нового тренера "слишком много идей". Это означает, что он способен удивить и оппонента, и самого себя.

Игроки

Чем же силён нынешний "Ювентус"? Уж точно - индивидуалами. Соперники создавали немного благодаря всё ещё отличной связке Бонуччи-Кьеллини. Падение скоростей они с лихвой компенсируют жёсткостью и опытом. Лучше не ввязываться с ними в прямые бои. Данило на позиции правого центрального защитника реже идёт вперёд, оставляет меньше дыр и гораздо лучше проявляет себя в отборе, игровой дисциплине. Ну и, конечно, он быстр. Вратарь Войцех Щесны в предыдущем сезоне был лучшим в лиге по сейвам, уже давно убрав арсенальские ляпы. Немного потерявший в резкости, но всё ещё Джиджи Буффон за ним.

На флангах есть проблемы. Куадрадо после травм в плохой форме, Федерико Кьеза только-только пришёл, а Алекс Сандро травмирован. Слева ныне играет мощный, быстрый, добросовестный, но неопытный, неточный и нестабильный Фработта из дубля. Однако первые трое в лучшей форме крайне опасны. Их сумасшедшие скорости, умение и желание проходить соперников и точные пасы и удары - сильное оружие. Кьеза вообще-то в отличной форме, ассистировал в Кротоне, ещё в "Фиорентине" в сентябре забивал "Интеру". Он и без мяча постоянно прессингует, забегает за спины защитникам. С ним нельзя зевать.

Впрочем, все они оставляют дыры. И центр поля не успевает прикрывать.

Арендованный у "Шальке" "новый Эдгар Давидс" Уэстон МакКенни яростно отбирает, постоянно двигается, даже бьёт из центра штрафной. Но ныне он болен коронавирусом. Рабио умеет перехватить, пройти вперёд с мячом, найти умным пасом, летом блестяще забил "Милану" издали. Но ныне он слабоват, был удалён в Риме. Зато Родриго Бентанкур почти не ошибается в передачах, динамичен и умён. Артур также не ошибается, а вот в умных пасах и отборах слабее. Пирло оправдал его тем, что в Испании играют медленнее и короче, чем в Италии.

Особая сила "Ювентуса" - в атаке. В предыдущем сезоне он на 55 процентов зависел от голов Криштиану Роналду и Дибалы. Ныне первый забил три из семи командных, единолично вытащив ничью в проигрышном матче в Риме. Но и у него коронавирус. А второй из-за болячек и привычного для его начала сезона падения формы ещё не играл. После "Кротоне" он даже лайкнул твит с критикой Пирло и пошёл жаловаться Паратичи. Но постепенно он несомненно наберёт форму. С его скоростью, мессиевским дриблингом, класснейшими техничными ударами с 16-20 метров он опасен в любой форме и может сделать гол из ничего.

Не в лучшей форме и Аарон Рэмзи. После отличной игры против "Сампдории" на позиции под форвардами "Рома" затоптала его, в Кротоне его не было в заявке. Его динамизм, великолепное видение поля и гениальные пасы далеко не всегда включаются. Но когда включены - очень опасны. Как и динамизм и отличные удары издали ныне глухого запасного Бернардески. Эти игроки также могут сделать гол из ничего. Как и юный новичок Деян Кулушевски. Он как раз в очень хорошей форме, нагл, видит поле, сметает соперников в прорывах и классно бьёт с 16-20 метров. Заходит и в центр штрафной, играя головой.

Голы должен поставлять и Альваро Мората. После страданий в "Реале", "Атлетико" и "Челси" он вернулся в клуб, который назвал своим домом. Единственный, где играл удачно. Бомбардиром испанец уже не будет, но его движение, прессинг, смещения на фланги, работа в отборе и отсутствие эгоизма увеличивают его опасность и непредсказуемость. Против "Кротоне" он трижды замкнул в одно касание - гол, миллиметровый офсайд и стойка.

Разумеется, голы ожидаем и от Куадрадо с Кьезой. Последний, как и Кулушевски, кроме центра поля и центра обороны, и вовсе может сыграть везде. И везде быть опасным.

В ноябре Роналду, Сандро, Матейс Де Лихт и МакКенни должны вернуться, Кулушевски, Кьеза, Артур и Мората - адаптироваться, Рабио, Рэмзи, Куадрадо и Дибала - прийти в себя. Тогда "Ювентус" может быть страшен. Впрочем, проблемы на флангах и в центре поля, скорее всего, останутся. Очень многое зависит от работы Пирло. Ныне же шанс поймать "Юве" уникальный. Он ещё не готов к большим битвам. Вопрос в том, способно ли "Динамо" устроить такую. Если удастся достичь интенсивности в контратаках и прессинге и очень плотно поработать в районе линии своей штрафной - всё возможно.

Фото - Getty Images, Juventus.com