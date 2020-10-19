Барселона - Ференцварош. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Для Сергея Реброва это не будет тренерский дебют в группе Лиги чемпионов. "Ференцварош" как клуб также был представлен в элите европейского футболу раньше. Однако для венгерской команды в целом этот сезон особенный именно благодаря участию в Лиге чемпионов. "Фради" прошли изнурительную квалификацию и теперь могут насладиться игрой против лучших команд Европы на лучших стадионах Старого Света. Первым в этой цепочке будет матч на "Камп Ноу".

Игра группы G "Барселона" - "Ференцварош" состоится 20.10.2020 в 22:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция матча – на телеканале "Футбол 3". В Интернете легальную трансляцию можно посмотреть на платформах Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и Воля ТВ (сигнал ретранслирует также платформа MEGOGO).

Текстовая онлайн трансляция матча "Барселона" - "Ференцварош" - в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Лига чемпионов" >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Ференцварош"?