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Барселона - Ференцварош. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Ференцварош: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона - Ференцварош. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Для Сергея Реброва это не будет тренерский дебют в группе Лиги чемпионов. "Ференцварош" как клуб также был представлен в элите европейского футболу раньше. Однако для венгерской команды в целом этот сезон особенный именно благодаря участию в Лиге чемпионов. "Фради" прошли изнурительную квалификацию и теперь могут насладиться игрой против лучших команд Европы на лучших стадионах Старого Света. Первым в этой цепочке будет матч на "Камп Ноу".

Игра группы G "Барселона" - "Ференцварош" состоится 20.10.2020 в 22:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция матча – на телеканале "Футбол 3". В Интернете легальную трансляцию можно посмотреть на платформах Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ и Воля ТВ (сигнал ретранслирует также платформа MEGOGO).

Текстовая онлайн трансляция матча "Барселона" - "Ференцварош" - в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – в разделе "Лига чемпионов" >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Ференцварош"?

  • Польша - Polsat Sport Premium 4, IPLA;
  • Румыния - Look Sport, Digi Sport 2 Romania;
  • Турция - Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey;
  • Великобритания - BT Sport ESPN, BT Sport App, BTSport.com.

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Комментарии (1)
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knmua(Киев) (Киев)
19.10.2020 в 14:44
МАТЧ тв, легальная трансляция с нормальными комментаторами
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