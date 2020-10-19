Цыганков: Отсутствие Роналду будет плюсом для нас. Мы уверены, что можем добиться победы

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции перед поединком с "Ювентусом" и поделился ожиданиями от матча.

- Как оцениваешь свою форму?

– Оценивать мою форму будут другие. Знаю, что моя задача – выкладываться на тренировках, чтобы у тренера были варианты, кого ставить на матч. Каждый футболист старается дать максимум на поле, тренировках, матчах. Поэтому оценивать мою форму будут другие. Мое дело – играть.

- Насколько поменялся Цыганков за 4 года после дебюта в ЛЧ?

– Безусловно, за 4 года сыграл какое-то число матчей, получил какой-то опыт в матчах чемпионата, международных встречах со сборной, в еврокубках. За 4 года я должен был чему-то научиться в любом случае. Действительно, 4 года не играть в ЛЧ – очень много для такой команды, как "Динамо".

Эта команда должна каждый год выступать в ЛЧ, выходить из группы. "Динамо" всегда ставило перед собой самые большие задачи. Прекрасно помню дебютный гол в ЛЧ, это совершенно другие эмоции. И вообще матчи в ЛЧ – совсем другие эмоции, желание играть и побеждать.

Играть против лучших тренеров, футболистов из лучших команд. Поэтому надеюсь, что через эти матчи не только я, но и все наши молодые футболисты будут набираться опыта.

- Какая разница между "Ювентусом" с Роналду и без него?

– Думаю, все прекрасно понимают, кто такой Роналду. Его отсутствие будет плюсом для нас, потому что это великий игрок, великий чемпион, бомбардир. Его отсутствие нам на руку. Тренерский штаб подготовит тактику против "Ювентуса". Задача игроков – выполнить ее.

Уверен, завтра все отдадут максимальное количество сил ради победы. Мы уверены, что можем добиться завтра победы.

- Вы забили испанцам и сделали ассист против "Руха" правой ногой. Это стечение обстоятельств или вы работаете над правой ногой?

– Когда есть возможность на тренировках – конечно, работаю. Но в матче я не думаю, какой мне ногой играть. Если есть момент, я пытаюсь действовать по моменту. Ничего больше не могу добавить по этому.

- У вас спрашивают молодые партнеры по команде, как это играть в ЛЧ?

– Я не так много играл на таком уровне. Что я играю 4 года в "Динамо" – это так. Но надеюсь, что команда будет играть в ЛЧ каждый год. Это совершенно другой турнир, где молодые игроки могут получать огромный опыт, играя против лучших команд, тренеров, игроков.

Надеюсь, "Динамо" постоянно будет играть на таком уровне. Я в это верю.