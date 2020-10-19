Луческу: Весь бюджет Динамо — это половина зарплаты Роналду

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом".

— Как бы вы могли оценить тренерский талант наставника "Ювентуса" Андреа Пирло?

— Я уже неоднократно говорил, что это совершенно разные вещи — быть игроком и тренером. Пирло — молодой тренер, он учится по ходу матчей, тренировок. А судят действия тренеров по результатам. Так что у него всё впереди. А что касается недостатка тренерского опыта... Мы ведь все равно завтра играть не будем — ни я, ни Пирло. Играют команды.

— Созванивались ли вы с Андреа? Он ведь ваш ученик...

— Мы с ним, конечно, общаемся время от времени. Я его поздравил, когда он получил назначение главным тренером "Ювентуса". Иначе и быть не может, он ведь мой ученик, игрок. Он для меня всегда будет оставаться 15-16 летним парнем, который дебютировал при мне. Это был не по годам умный футболист. Но он никогда не будет моим соперником. Он был моим игроком, таким он и останется У Пирло как у тренер всё впереди, он ведь только в начале пути. И, конечно, я желаю ему самого лучшего.

— Нынешний "Юве" постоянно меняет модель своей игры. Это плюс для "Динамо", или головоломка?

— Такая команда, как "Ювентус", может играть разными схемами, поскольку имеет в своем распоряжении большое количество опытных и мастеровитых футболистов. Кроме того, такого уж непостоянства в игре этой команды нет: да, в атаке "Ювентус" может играть по-разному, но в обороне, в конце концов, он перестраивается на схему 4-4-2. Да и не схема игры является самым важным, а мотивация и дисциплина футболистов в конкретном матче. На таком уровне тренер подстраивается под игру и футболистов — ведь именно они решают проблему на поле. В зависимости от этого строится и схема игры.

— Есть мнение, что "Ювентус" без Роналду сильнее, поскольку тот совершенно не принимает участия в оборонительных действиях команды. Согласны ли вы с таким утверждением?

— Роналду — выдающийся футболист, который приносит голы, победы. Он в этом плане эгоист. Если он не забивает, то он не Роналду. Тем более сейчас, когда на него оказывается большое давление со стороны. Ему, в том числе, постоянно напоминают о возрасте. Его это всё вынуждает забивать в каждом матче. Так что "Ювентус" с Роналду, конечно же, сильнее, чем без него.

— Насколько нервничают молодые футболисты вашей команды перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов? Не боитесь ли вы, что они могут перегореть?

— Это важная игра для молодых футболистов. Многое, конечно, зависит сейчас от того, насколько успешно они справятся с этим стрессом, преодолеют это давление. Ведь нас ждет игра действительно очень высокого уровня. Естественно, что в такой ситуации есть эмоции, это нормально.

Нелегко за эти два месяца, что у нас были, пройти этот этап, сразу оказавшись на таком ответственном уровне. Но ребята очень сильно выросли как футболисты за это время. Уверен в них, верю, что они могут преодолеть этот непростой момент и шагнуть на новый уровень.

— Чему больше всего уделяете внимания при подготовке к завтрашнему матчу?

— Тому что, "Ювентус" — команда и клуб очень высокого уровня. Думаю, что весь наш бюджет — это половина зарплаты Роналду. Так что я стремлюсь дать своим футболистам полную информацию о качествах наших соперников, чтобы они досконально знали каждого из игроков "Ювентуса". А потом чтобы через командные действия смогли сыграть с ними на равных и даже лучше.

— В 2012 "Шахтер" под вашим руководством выступал с "Ювентуом" в одной группе Лиги чемпионов. Вы тогда в одном из матчей с этой команды проиграли — 0:1, а в другом сыграли вничью — 1:1. Почему не удалось добиться большего?

— В одном из этих матчей мы должны были выиграть. Вы сейчас скажете, что я цепляюсь за судейство, но в том поединке должен был быть назначен пенальти за фол на Виллиане. А пропустили мы со "стандарта" от Бонуччи. Ему завтра нужно будет уделить особое внимание, это один из лучших исполнителей стандартных положений. А так, в целом, в той игре мы доминировали и выглядели очень хорошо, заслуживали победы.

Второй матч мы проиграли. Пирло нам забил, кстати. На тот момент мы уже вышли из группы, и наши бразильские легионеры были мысленно в Бразилии на отдыхе.

Надеюсь, что завтра мы сыграем так же удачно, как в то время играл "Шахтер", с точки зрения качества игры.