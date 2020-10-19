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Никто не удивлен. ПСЖ теряет ключевого полузащитника перед матчем против МЮ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Парижское проклятье

Никто не удивлен. ПСЖ теряет ключевого полузащитника перед матчем против МЮ
UA-Футбол
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На этой неделе стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Французский "ПСЖ" сыграет против "Манчестер Юнайтед".

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Перед матчем у команды Тухеля проблемы. Из-за травмы встречу пропустит Марко Верратти, который вылетел на 3-4 недели. Также пропустят встречу Икарди, Паредес, Бернат и Керер.

Матч "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра. Начало - в 22:00.

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В статье: Марко Верратти Мауро Икарди Манчестер Юнайтед Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж) Тило Керер
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