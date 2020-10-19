Лига Чемпионов
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Никто не удивлен. ПСЖ теряет ключевого полузащитника перед матчем против МЮ
Парижское проклятье
На этой неделе стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Французский "ПСЖ" сыграет против "Манчестер Юнайтед".
Перед матчем у команды Тухеля проблемы. Из-за травмы встречу пропустит Марко Верратти, который вылетел на 3-4 недели. Также пропустят встречу Икарди, Паредес, Бернат и Керер.
Marco Verratti out for 3 weeks - misses out on game vs Manchester United. https://t.co/vabsCkVx9U— Get French Football News (@GFFN) October 19, 2020
Матч "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра. Начало - в 22:00.
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