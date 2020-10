Никто не удивлен. ПСЖ теряет ключевого полузащитника перед матчем против МЮ

На этой неделе стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Французский "ПСЖ" сыграет против "Манчестер Юнайтед".

Перед матчем у команды Тухеля проблемы. Из-за травмы встречу пропустит Марко Верратти, который вылетел на 3-4 недели. Также пропустят встречу Икарди, Паредес, Бернат и Керер.

