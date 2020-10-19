Палкин: С Реалом должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился своей оценкой матча с "Львовом" (5:1) и ожиданиями от встречи с "Реалом" в Мадриде.

– Очень важно было выиграть с большим счетом, чтобы перед выездом в Мадрид у ребят было отличное настроение. Достаточно важный счет. Я уверен, когда команда выигрывает с таким счетом, это говорит о том, что все сыграли хорошо. Создавалось очень много моментов, показывали красивый атакующий футбол, многие ребята забили. Настроение – прекрасное.

– Воспитанник "Шахтера" Виктор Коваленко сделал дубль. Он отличился в третьем матче подряд.

– Это свидетельство того, что он сегодня на серьезном подъеме с точки зрения физических кондиций, технических и моральных. Перед групповым этапом Лиги чемпионов это очень важно. Его заменили, а потому главное, чтобы со здоровьем все было хорошо.

– По понятным причинам выбыли лидеры, и со "Львовом" выпала возможность сыграть другим футболистам. Что можете сказать о них?

– С учетом того, что у нас полкоманды было с коронавирусом, этот счет говорит о том, что вышедшие на поле ребята показали хорошую игру. Думаю, тренерский штаб с большей уверенностью отправится в Мадрид и однозначно будет уверен в том футболе, который демонстрируют игроки. Например, Додо и Тете местами просто феерили, показывали великолепный футбол. Для меня по прошедшей игре они были самыми яркими. Хотя, повторюсь, вся команда смотрелась отлично.

– Впереди поединок с "Реалом". Чего ожидаете? Каких эмоций и результата?

– Прежде всего – хорошей игры, той, которую показывает "Шахтер". Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с "Реалом". Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом.

– До 31 декабря зрителям запрещено приходить на стадионы. Как вы можете это прокомментировать?

– Ситуация меняется фактически каждый день. Сегодня сложно смотреть даже на неделю вперед и предсказать, что будет в перспективе. Естественно, здоровье прежде всего. Если это помогает в борьбе с коронавирусом, то ничего другого предпринять мы не можем. Но, опять же, футбол без болельщиков – это не футбол, а больше похоже на тренировку. Я надеюсь, в ближайшем будущем ситуация поменяется и болельщикам разрешат приходить на стадион.