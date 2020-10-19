  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Куман: Барселона не главный фаворит Лиги Чемпионов, но мы можем пройти далеко
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Барселона не главный фаворит Лиги Чемпионов, но мы можем пройти далеко

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С Месси можно рассчитывать даже на победу

Куман: Барселона не главный фаворит Лиги Чемпионов, но мы можем пройти далеко
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дал свой комментарий накануне старта Лиги Чемпионов. Завтра они сыграют против "Ференцвароша".

"Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это будет тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

В "Барселоне" ты должен быть готов к борьбе за трофеи - неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко.

Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре против "Реала" пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч", - приводит слова голландца сайт УЕФА.

Читайте такжеБарселона - Ференцварош. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Отметим, что накануне каталонцы проиграли "Хетафе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...