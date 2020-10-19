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Куман: Барселона не главный фаворит Лиги Чемпионов, но мы можем пройти далеко
С Месси можно рассчитывать даже на победу
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дал свой комментарий накануне старта Лиги Чемпионов. Завтра они сыграют против "Ференцвароша".
"Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это будет тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.
В "Барселоне" ты должен быть готов к борьбе за трофеи - неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко.
Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре против "Реала" пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч", - приводит слова голландца сайт УЕФА.
Отметим, что накануне каталонцы
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