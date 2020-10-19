Куман: Барселона не главный фаворит Лиги Чемпионов, но мы можем пройти далеко

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дал свой комментарий накануне старта Лиги Чемпионов. Завтра они сыграют против "Ференцвароша".

"Всегда очень важно начать групповой этап с победы, тем более дома. Это будет тяжелый матч, потому что в наши дни такого понятия, как слабый соперник, больше не существует.

В "Барселоне" ты должен быть готов к борьбе за трофеи - неважно чемпионат Испании это или еврокубки. Мы не являемся главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но нам по силам пройти очень далеко.

Знаем, что это будет непростой матч. Выставим сильный состав, о субботней игре против "Реала" пока не думаем. Сейчас значение имеет только завтрашний матч", - приводит слова голландца сайт УЕФА.