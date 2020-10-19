Малиновский перед матчем с Мидтьюлландом тренировался индивидуально

"Аталанта" начала подготовку к матчу 1-го тура с датским "Мидтьюлландом", который состоится в среду 21 октября.

Как сообщает пресс-служба клуба, к этому матчу команда подходит без кадровых потерь, за исключением украинца Руслана Малиновского, который работал индивидуально.

Причины отдельной тренировки украинца не сообщаются.