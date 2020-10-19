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Малиновский перед матчем с Мидтьюлландом тренировался индивидуально

Лига Чемпионов
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Причины не сообщаются

Малиновский перед матчем с Мидтьюлландом тренировался индивидуально
Новина українською

"Аталанта" начала подготовку к матчу 1-го тура с датским "Мидтьюлландом", который состоится в среду 21 октября.

Как сообщает пресс-служба клуба, к этому матчу команда подходит без кадровых потерь, за исключением украинца Руслана Малиновского, который работал индивидуально.

Причины отдельной тренировки украинца не сообщаются.

Напомним, что в недавнем матче Серии А с "Наполи" (1:4) Малиновский вышел на замену во втором тайме. О травме игрока ничего не сообщалось.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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