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Малиновский перед матчем с Мидтьюлландом тренировался индивидуально
Причины не сообщаются
"Аталанта" начала подготовку к матчу 1-го тура с датским "Мидтьюлландом", который состоится в среду 21 октября.
Как сообщает пресс-служба клуба, к этому матчу команда подходит без кадровых потерь, за исключением украинца Руслана Малиновского, который работал индивидуально.
Причины отдельной тренировки украинца не сообщаются.
Напомним, что в недавнем
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