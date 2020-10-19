Официально: матч Динамо - Ювентус пройдет со зрителями

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом", который состоится во вторник, 20-го октября, пройдет со зрителями.

Об этом заявила пресс-служба киевского клуба, опровергнув слухи, что болельщики не будут допущены на поединок.

Киевский клуб просит болельщиков соблюдать карантинные нормы и правила.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник 20 октября и начнется в 19:55.