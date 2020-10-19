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Официально: матч Динамо - Ювентус пройдет со зрителями
Слухи не подтвердились
Матч 1-го тура группового этапа
Об этом заявила пресс-служба киевского клуба, опровергнув слухи, что болельщики не будут допущены на поединок.
Киевский клуб просит болельщиков соблюдать карантинные нормы и правила.
Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник 20 октября и начнется в 19:55.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 21:48
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GlavVred (Odessa)
19.10.2020 в 21:26
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