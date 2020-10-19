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Официально: матч Динамо - Ювентус пройдет со зрителями

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Слухи не подтвердились

Официально: матч Динамо - Ювентус пройдет со зрителями
Новина українською

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом", который состоится во вторник, 20-го октября, пройдет со зрителями.

Об этом заявила пресс-служба киевского клуба, опровергнув слухи, что болельщики не будут допущены на поединок.

Киевский клуб просит болельщиков соблюдать карантинные нормы и правила.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник 20 октября и начнется в 19:55.

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В статье: Ювентус (Турин) НСК Олимпийский Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
19.10.2020 в 21:48
Значит боевая ничья 2:2.
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GlavVred (Odessa)
19.10.2020 в 21:26
Ура!
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