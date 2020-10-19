Пирло: С Луческу постараемся поставить друг друга в сложное положение

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирла пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции перед поединком 1-го тура ЛЧ с " Динамо ".

— Андреа, что нужно для того, чтобы добыть успешный результат в завтрашнем матче? Матч с командой Луческу — двойная мотивация для вас?

— Я своих привычек не меняю. Мы все будем делать по плану. Что касается Луческу, то, действительно, он — мой первый тренер. Мирча привел меня в команду, когда мне было 15 лет. У меня много воспоминаний, и я всегда буду ему благодарен. Завтра у нас будет возможность пообщаться.

— Каким образом вы планируете заменить Роналду в завтрашнем матче? Кто может сыграть вместо него?

— Да, все знают, что мы вынуждены обойтись без Роналду, у него коронавирус. Но у нас много футболистов, которые могут занять его место. Мы еще подумаем. Что касается линии нападения, то окончательное решение мы примем завтра.

— Андреа, вы выглядите очень уверенно. Не переживаете перед стартом в таком турнире, как Лига чемпионов?

— Я всегда стараюсь быть спокойным. Что касается напряжения, то его уже нет — я уже не играю. Пусть это передается футболистам. Лига чемпионов — очень важный турнир, и считается, что первый матч — самый важный. Очень важно его выиграть. Над этим мы и думаем, но спокойно.

— Кто может заменить Дибалу, если и он не сумеет принять участия в матче?

— У Дибалы были некоторые проблемы, у него был вирус, но не коронавирус, а другой. Пауло уже в нашем распоряжении. Он не в идеальной форме, и у него не было возможности тренироваться в последнее время. Рано или поздно он должен выйти на поле, решение о его участии мы примем тоже завтра. Пауло — фундаментальный игрок для нас.

— Вы можете выделить сильные и слабые стороны "Динамо"? Виден ли уже фирменный стиль Луческу?

— Я уже говорил о своем отношении к Луческу. Разумеется, что в завтрашней игре мы постараемся поставить друг друга в сложное положение. Посмотрим, что получится.

— Может ли нынешний "Ювентус" претендовать на победу в Лиге чемпионов?

— "Ювентус" — это та команда, которая может и должна выигрывать этот турнир. Наш клуб традиционно настроен на победу в любом турнире, и мы прикладываем все усилия для этого.