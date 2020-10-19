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Ребров: Я горжусь командой, мы заслуживаем играть в Лиге Чемпионов
Уже завтра важнейшая игра
Украинский тренер Сергей Ребров дал свой комментарий накануне встречи его "Ференвароша" с каталонской "Барселоной".
"Я горжусь нашей командой. У нас нет звезд, но мы работаем усердно и вместе. Мы заслуживаем быть здесь. Мы представляем Венгрию, и мои ребята будут этому рады.
Ключ к успеху всегда один - кропотливая работа. Мы здесь, потому что игроки это заслужили. Они немного волнуются - важно начать хорошо.
Этот матч будет отличаться от домашних поединков, и у многих наших игроков нет опыта. Но мы можем приспособиться. Надо показать свои сильные стороны", - цитирует слова наставника сайт УЕФА.
Отметим, что также в одной группе с чемпионами Венгрии играют "Ювентус" и киевское "Динамо".
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