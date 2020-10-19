Ребров: Я горжусь командой, мы заслуживаем играть в Лиге Чемпионов

Украинский тренер Сергей Ребров дал свой комментарий накануне встречи его "Ференвароша" с каталонской "Барселоной".

"Я горжусь нашей командой. У нас нет звезд, но мы работаем усердно и вместе. Мы заслуживаем быть здесь. Мы представляем Венгрию, и мои ребята будут этому рады.

Ключ к успеху всегда один - кропотливая работа. Мы здесь, потому что игроки это заслужили. Они немного волнуются - важно начать хорошо.

Этот матч будет отличаться от домашних поединков, и у многих наших игроков нет опыта. Но мы можем приспособиться. Надо показать свои сильные стороны", - цитирует слова наставника сайт УЕФА.

Отметим, что также в одной группе с чемпионами Венгрии играют "Ювентус" и киевское "Динамо".