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Новый капитан и отложенный дебют Кавани. МЮ несет потери перед ПСЖ
Непростая ситуация для Сульшера
Уже завтра стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Одним из наиболее интересных матчей станет встреча "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".
Перед игрой стало известно, что новичок "дьяволов" Эдинсон Кавани не сможет дебютировать в Париже. Также из-за травмы не полетел на игру Харри Магуайр.
Из-за потери последнего, Сульшеру нужно было выбрать временного капитана. На матч Лиги Чемпионов команду выведет Бруну Фернандеш, который в этом сезоне успел забить три гола, отдать две голевые и не реализовать пенальти.
©️ The manager says @B_Fernandes8 will wear the captain's armband tomorrow night, with @HarryMaguire93 missing through injury.#MUFC #UCL— Manchester United (@ManUtd) October 19, 2020
Отметим, что "ПСЖ" также перед завтрашним матчем несет потери.
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