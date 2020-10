Новый капитан и отложенный дебют Кавани. МЮ несет потери перед ПСЖ

Уже завтра стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Одним из наиболее интересных матчей станет встреча "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Перед игрой стало известно, что новичок "дьяволов" Эдинсон Кавани не сможет дебютировать в Париже. Также из-за травмы не полетел на игру Харри Магуайр.

Из-за потери последнего, Сульшеру нужно было выбрать временного капитана. На матч Лиги Чемпионов команду выведет Бруну Фернандеш, который в этом сезоне успел забить три гола, отдать две голевые и не реализовать пенальти.

