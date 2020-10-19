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Новый капитан и отложенный дебют Кавани. МЮ несет потери перед ПСЖ

Лига Чемпионов
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Непростая ситуация для Сульшера

Новый капитан и отложенный дебют Кавани. МЮ несет потери перед ПСЖ
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Уже завтра стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Одним из наиболее интересных матчей станет встреча "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Перед игрой стало известно, что новичок "дьяволов" Эдинсон Кавани не сможет дебютировать в Париже. Также из-за травмы не полетел на игру Харри Магуайр.

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Из-за потери последнего, Сульшеру нужно было выбрать временного капитана. На матч Лиги Чемпионов команду выведет Бруну Фернандеш, который в этом сезоне успел забить три гола, отдать две голевые и не реализовать пенальти.

Отметим, что "ПСЖ" также перед завтрашним матчем несет потери.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Пари Сен-Жермен (Париж)
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