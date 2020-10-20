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Виктор Хлус: Динамо с Ювентусом сядет в глубокую оборону. Это не нравится, но дает результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бело-синие возвращаются в Лигу Чемпионов спустя четыре года

Виктор Хлус: Динамо с Ювентусом сядет в глубокую оборону. Это не нравится, но дает результат
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус поделился ожиданиями от перового матча группового этапа Лиги чемпионов киевлян с итальянским "Ювентусом".

- "Динамо" в чемпионате обыграло "Рух", причем сделало это на классе, и подходит к поединку с "Ювентусом" в хорошем настроении. С итальянцами будет первое серьезное испытание, которое покажет, что на самом деле из себя сейчас представляют киевляне. Придется столкнуться с силой, и как будут противостоять такой силе, сказать трудно. Это уже не АЗ, не "Гент" и не "Рух" - берет слово Виктор Хлус.

- Наверное, главный тренер Мирча Луческу изберет старую проверенную тактику: игра от обороны, ждать свой шанс? В открытый футбол не рискнут играть с "Ювентусом"?

- Сейчас сборная Украины играет так, как в последнее время "Динамо". Видимо скопировали тактику ведения игры (смеется). Отсиживаются в обороне и ждут свой шанс в контратаке. Как в боксе: уклоняются, уклоняются, а затем наносят разящий удар. И это приносит результат, что "Динамо", что сборной. Понятно, что закрытый футбол не нравится зрителям, но для тренеров главное результат - в ущерб романтичному футболу. У "Ювентуса" новый тренер - Андреа Пирло, блиставший как игрок этого клуба, который не может работать по лекалам своего предшественника. У него другое виденье футбола, другие требования и свои тактические наработки. Пирло это новая волна и свежие изменения. Думаю, нас ждет интересная игра. Естественно, "Динамо" с таким грандом сядет в глубокую оборону, и будет ждать своего шанса. Проверенная тактика, показавшая свою эффективность.

- Отсутствие Роналду облегчит задачу игры нашей обороны?

- Как сказать. А может, тот, кто его заменит, окажется опаснее, чем португальская звезда. Ведь его манера играть хорошо изучена. Помните, как Миколенко, играя за сборную, почти нейтрализовал Роналду. А "неизвестная" фигура может принести больше неприятностей! У итальянцев достаточно глубокая скамейка, каждый игрок имеет амбиции и будет стремиться доказать свою значимость. Может, выйдет новый игрок и принесет больше пользы, чем Роналду. Ведь он играет только на атаку и никогда не делает черновой работы, а другие сзади отрабатывают за него.

- А фактор фартового судьи может сыграть нам на руку? Ведь земляк Луческу арбитр Хацеган недавно судил в Генте, и киевляне при нем выиграли 2:1.

- Все может быть. Ведь в футболе мелочей не бывает. Фактор, что арбитр румын играет только в нашу пользу. Ведь наставник "Динамо" Луческу и арбитр Хацеган говорят на одном языке (смеется).

- Каковы шансы у динамовцев на успешный результат?

- Можно сказать так, что шансы всегда есть, даже если их нет. Опять берем пример матча Украина – Испания. Владение мячом 70 на 30 в пользу испанцев, и как результат полное их доминирование на поле. Но… Какой счет? 1:0 в нашу пользу. Хотя до игры Испания считалась явным фаворитом. Считаю, в противостоянии "Динамо" - "Ювентус" шансы 60 на 40 в пользу итальянцев. Если сыграем вничью, это также будет хорошим результатом.

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Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября. Начало игры в 19:55. На НСК "Олимпийский" допустят болельщиков, но только 30% от вместимости арены. Добавим, что UA-Футбол проведет текстовую и аудио трансляцию матча "Динамо" - "Ювентус".

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В статье: Ювентус (Турин) Виктор Хлус Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (7)
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FCWROVY1 (Kyiv)
20.10.2020 в 10:50
Ага він всьо знає...як задрали ті експерти
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0
vgolovan (полтава)
20.10.2020 в 10:37
с юве можно играть и выигрывать в данный момент и кто скажет что то против тот урод и дебил
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0
-1
vgolovan (полтава)
20.10.2020 в 10:36
который раз прочитав коменты убеждаюсь что на сайте одни дебилы
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 09:45
Тот не знает, что знает этот, а этот - тот, не знает что должен знать этот, который тот, но тот узнает от того и без этого!
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0
ShtanGa (Славське)
20.10.2020 в 09:26
Просто сяде
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Исследователь
20.10.2020 в 09:10
Зачем утверждать то чего точно не знаешь. Как будет играть ДК знает только один человек, а сегодня в раздевалке узнают ещё 11 ,так что не лізь поперед батька в пекло, не красиво.
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ascent (Луксор)
20.10.2020 в 09:20
Зачем ты утверждаешь то, чего не знаешь? Откуда ты знаешь, что он не знает?
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