Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо возвращается в Лигу чемпионов! Стрим до и после матча Динамо - Ювентус. LIVE
Ждем вас в 19:20!
Динамо возвращается в Лигу чемпионов!
Уже сегодня киевский клуб стартует в главном европейском турнире, причем сразу матчем с мировым грандом - в Киев приезжает туринский "Ювентус"! Смогут ли подопечные Мирчи Луческу воспользоваться отсуствием Криштиану Роналду и навязать борьбу грозному сопернику? Разбираться будут Егор Бобко, Сергей Швец и Роман Синчук!
Ждем вас в 19:20!
А после финального свистка мы возвращаемся в прямой эфир и подведем итоги этого суперматча!
Оставляйте свои комментарии в чате трансляции и мы обязательно на них ответим!
Популярное сейчас
- Хорошо ли вы помните последнее выступление Динамо на групповом этапе ЛЧ? Тест
- Мишуренко: Президент Кривбасса хочет, чтобы через два года команда играла в Премьер-Лиге
- Зинченко стал лицом рекламной кампании Сити
- Динамо – Ювентус. Букмекеры оценили шансы киевлян
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО