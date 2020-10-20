Динамо возвращается в Лигу чемпионов! Стрим до и после матча Динамо - Ювентус. LIVE

Динамо возвращается в Лигу чемпионов!



Уже сегодня киевский клуб стартует в главном европейском турнире, причем сразу матчем с мировым грандом - в Киев приезжает туринский "Ювентус"! Смогут ли подопечные Мирчи Луческу воспользоваться отсуствием Криштиану Роналду и навязать борьбу грозному сопернику? Разбираться будут Егор Бобко, Сергей Швец и Роман Синчук!



Ждем вас в 19:20!

А после финального свистка мы возвращаемся в прямой эфир и подведем итоги этого суперматча!



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