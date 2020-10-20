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Динамо возвращается в Лигу чемпионов! Стрим до и после матча Динамо - Ювентус. LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ждем вас в 19:20!

Динамо возвращается в Лигу чемпионов! Стрим до и после матча Динамо - Ювентус. LIVE
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Динамо возвращается в Лигу чемпионов!

Уже сегодня киевский клуб стартует в главном европейском турнире, причем сразу матчем с мировым грандом - в Киев приезжает туринский "Ювентус"! Смогут ли подопечные Мирчи Луческу воспользоваться отсуствием Криштиану Роналду и навязать борьбу грозному сопернику? Разбираться будут Егор Бобко, Сергей Швец и Роман Синчук!

Ждем вас в 19:20!

А после финального свистка мы возвращаемся в прямой эфир и подведем итоги этого суперматча!

Оставляйте свои комментарии в чате трансляции и мы обязательно на них ответим!

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) вТренде Ювентус
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