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Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет непросто

Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
Новина українською

Пресс-служба донецкого "Шахтера" в Твиттере объявила заявку "горняков" на поединок 1-го тура главного клубного европейского турнира с мадридским "Реалом". Напомним, матч состоится завтра, 21 октября, в столице Испании, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

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Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь

Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак

Нападающие: Вьюнник, Гончарук

Отметим, что форвардам "Шахтера" Даниилу Гончаруку и Богдану Вьюннику в этом году исполнилось по 18 лет. У Коваленко повреждение, а Тайсон, Мораес, Матвиенко, Кривцов и Степаненко, судя по всему, восстанавливаются после перенесенного коронавируса. Перед игрой все футболисты "Шахтера" сдали отрицательные тесты на COVID-19.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (5)
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Dimonych (FCSD)
20.10.2020 в 11:25
Антиукраинские чмошники, которые обвиняли Шахтер во всяком, вы полное позорище, вы - совсем поехавшие, гнусные и мерзкие твари.
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0
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
20.10.2020 в 10:23
Мда, будет тяжело. Нужно играть от обороны, а это у шд плохо получается!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.10.2020 в 10:21
Думаю, в заявці будуть зміни
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2020 в 10:14
Так можна й не їхати: 0-3 (-+) краще ніж 0-5...
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+2
-1
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Инспектор ( )
20.10.2020 в 10:11
Нападающие: Вьюнник, Гончарук Если бы можно было не ехать.....
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-1


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