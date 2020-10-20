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Нападающие старше 18 – отсутствуют. Шахтер объявил заявку на поединок с Реалом в ЛЧ
Будет непросто
Пресс-служба донецкого "Шахтера" в Твиттере объявила заявку "горняков" на поединок 1-го тура главного клубного европейского турнира с мадридским "Реалом". Напомним, матч состоится завтра, 21 октября, в столице Испании, стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Хочолава, Корниенко, Мампасси, Витао, Бондарь
Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон, Сиприано, Судаков, Шостак
Нападающие: Вьюнник, Гончарук
⚒???? Заявка «Шахтера» на матч с «Реалом» в @ChampionsLeague.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2020
???? Игра #РеалШахтер состоится 21 октября в Мадриде и начнется в 19:55. #UCL pic.twitter.com/HWJYvPtSMf
Отметим, что форвардам "Шахтера" Даниилу Гончаруку и Богдану Вьюннику в этом году исполнилось по 18 лет. У Коваленко повреждение, а Тайсон, Мораес, Матвиенко, Кривцов и Степаненко, судя по всему, восстанавливаются после перенесенного коронавируса. Перед игрой все футболисты "Шахтера" сдали отрицательные тесты на COVID-19.
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