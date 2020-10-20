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Реал - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео трансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.10.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Реал - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео трансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" начинает одну из самых тяжелых (по именам соперников в группе) кампанию Лиги чемпионов выездным поединком против мадридского "Реала". Матч пройдет без зрителей и на резервном стадионе "галактикос", однако это не особо облегчает задачу для чемпиона Украины. Однако легко быть и не могло.

Матч первого тура группы В состоится 21-го октября 2020-го года в 19:55. Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". В Интернете легальную трансляцию можно найти на платформах Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Воля ТВ и MEGOGO (ретрансляция сигнала Воля).

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Также UA-Футбол проведет аудио-трансляцию на одном из своих YouTube-каналов >>>. На другом состоится стрим до и после матча, в котором эксперты обсудят все нюансы по игре >>>.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) где смотрет
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