Реал - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео трансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" начинает одну из самых тяжелых (по именам соперников в группе) кампанию Лиги чемпионов выездным поединком против мадридского "Реала". Матч пройдет без зрителей и на резервном стадионе "галактикос", однако это не особо облегчает задачу для чемпиона Украины. Однако легко быть и не могло.

Матч первого тура группы В состоится 21-го октября 2020-го года в 19:55. Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". В Интернете легальную трансляцию можно найти на платформах Oll.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Воля ТВ и MEGOGO (ретрансляция сигнала Воля).

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Также UA-Футбол проведет аудио-трансляцию на одном из своих YouTube-каналов >>>. На другом состоится стрим до и после матча, в котором эксперты обсудят все нюансы по игре >>>.