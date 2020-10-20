Гибридные отношения старой синьоры и молодого архитектора. О тактике Пирло в Ювентусе

Во вторник, 20 октября киевское "Динамо" в рамках первого тура группового турнира Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" сыграет с туринским "Ювентусом". Постараемся разобраться в актуальных тактических нюансах чемпионов Италии последних девяти сезонов.

В сезоне 2020/21 "старая синьора" сыграла лишь в трех официальных матчах. Учитывая, что в скомканном и неполноценном межсезонье, команда пережила некоторые кадровые перемены и смену тренерского штаба, вполне логично предположить, что на данном этапе "Юве" находится не в оптимальном своем состоянии. Собственно, неубедительная игра команды в крайних двух выездных матчах Серии А тому подтверждение.

возможно, что, если бы "Наполи" приехал в Турин на матч 3 тура Серии А, то впечатление от состояния "Ювентуса" на старте сезона были бы еще более негативными. Но, это уже из разряда сослагательных наклонений, по факту же мы имеем одну уверенную победу в домашнем матче с "Сампдорией" и две выездные ничьи с "Ромой" и "Кротоне".

"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0

Голы: Кулушевски 13, Бонуччи 78, Роналду 89

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини (Демираль 83), Данило, Куадрадо (Бентанкур 78), Рабио, МакКенни, Фработта (Де Шильо 67), Рэмзи, Кулушевски (Д. Коста 82), Криштиану Роналду

Тактические схемы: 3-4-1-2 vs 4-1-4-1

3-4-1-2 vs 4-1-4-1 Удары по воротам: 20:15

20:15 Удары из штрафной: 13:8

13:8 Удары с игры: 13:9

13:9 Владение мячом: 66,4%: 33,6%

66,4%: 33,6% Точность передач: 90%:77%

90%:77% Длинные передачи: 56:45

56:45 Короткие передачи: 704:350

704:350 Фолы: 15:9

В так называемом межсезонье, команда Пирло провела всего один контрольный матч. Поэтому, тактический образ "Юве" в первом официальном матче сезона общественность ожидала с нетерпением.

Базовая схема "Старой синьоры" при новом тренерском штабе – 3-4-3, а точнее ее разновидность - 3-4-1-2. Вратарь – Щесны. Основная тройка защитников – Кьеллини, Бонуччи и Данило. Игрок ротации – Демираль. У каждого из тройки центрбеков своя роль и свои основные качества. Кьеллини – это прежде всего оборонительные навыки, Бонуччи – глубинный плеймейкер (реджиста), а Данило – футболист способный продвинуть мяч, эффективно подключиться к атаке, создать перегруз зоны.

В центре поля Пирло строит игру с двумя опорными. В распоряжении тренера четыре равноценных игрока с разными техническими характеристиками. Рабье, МакКени, Бентанкур и Артур. В матче с "Сампдорией" в старте вышли первые двое, но это не дает им никакого преимущества над партнерами. Очевидно, что в середине поля будет регулярная ротация. Выбор Пирло будет зависеть от особенностей системы игры соперника и плана на игру.

Фланги отданы на откуп латералям. Основным исполнителем, причем, для обоих флангов является Куадрадо. В первом матче он играл справа, а противоположную бровку бороздил молодой Фработта, который ранее играл в Примавере. Также, как показала дальнейшая практика, на этой важной и достаточно тяжелой позиции Пирло рассчитывает на игроков атакующей группы – Бернардески, Кьезу и Кулушевски.

Под парой форвардов с "Сампдорией" действовал опытный Рэмзи. Валлиец провел один из лучших своих матчей в составе "Ювентуса". На данном этапе главный тренер рассматривает Аарона, как одного из структурообразующих игроков. К таковым помимо Рэмзи можно отнести и защитника с шикарным длинным пасом – Бонуччи. Благодаря своим характеристикам, в фазе игры с мячом Леонардо частично исполняет функции самого Пирло времен "Юве" Антонио Конте.

Если Бонуччи находится не под давлением, он всегда сканирует поле в поисках наиболее эффективного варианта для длинной передачи.

На острие атаки сыграли Роналду, который из-за вируса не поможет "Старой синьоре" в Киеве, и многофункциональный Кулушевский (Швеция). Воспитанник "Аталанты" стал автором первого гола "Юве" в сезоне.

"Ювентус" относительно легко добыл первую победу. Команда Пирло 66% игрового времени владела мячом с точностью передач – 90%. "Ювентус" нанес по воротам соперника 20 ударов, но при солидном визуальном преимуществе позволил оппонентам нанести по своим – 15! Многовато для чемпиона на своем поле в игре с середняком.

Футбол, в который хочет играть Пирло, подразумевает тотальный контроль мяча. Автоматически, одним из основных аспектов в игре команды становится контрпрессинг. Разумеется, для того, чтобы поставить качественную проактивную оборону, необходимо время. При далеком до совершенства контрпрессинге и максимально высоких позициях латералей, которые к тому же являются игроками атакующего плана, "Ювентус" достаточно уязвим в переходной фазе. В каждом из трех матчей соперники проводили опасные, быстрые фланговые атаки. На схеме ниже эти критические для "Старой синьоры" зоны обозначены желтым цветом. Это очень важный момент, который "Динамо" Луческу обязательно должно использовать.

"Ювентус" начинает свои позиционные атаки коротким розыгрышем от своих ворот. Когда игра переходит на половину поля соперника, команда достаточно высоко поднимает линию обороны. Хотя, линией ее можно назвать далеко не всегда. Тройка защитников формирует условный треугольник с перевернутой вершиной. Самая глубокая позиция у Бонуччи, чуть выше свои полупространства закрывают Кьеллини (слева) и Данило (справа).

Связующим звеном между защитниками и группой атаки выступает пара центральных хавбеков. В матче с "Сампдорией" правым центральным полузащитником был левша Рабье, а левее играл правша МакКенни.

широту атак отвечают исключительно латерали. Они поднимаются так высоко, что в некоторых эпизодах находятся даже выше нападающих. Структура команды в позиционной атаке преобразовывается в 3-2-5, где часто наиболее системообразующие футболисты Бонуччи и Рэмзи действуют чуть глубже линий обороны и атаки соответственно. Они должны видеть зоны своей ответственности в атакующих действиях команды и иметь амплитуду для обостряющих диагональных передач. Если Рэмзи поднимается на линию обороны соперника, один из форвардов обязательно опускается в зону между линий обороны. Но, вообще, в открываниях и игре без мяча Аарону Рэмзи равных нет. В этом он просто безупречен.

В позиционной игре "Юве" важный момент имеет перегруз одного фланга и быстрый перевод на более разряженное дальнее полупространство. Как правило, для перевода достаточно одного короткого паса на Бонуччи, ближнего хавбека или Рэмзи, далее идет длинная или средняя диагональ. Очень качественные переводы даже при дефиците времени и пространства исполняет Куадрадо.

Обычно, когда команды играют в атаке с тремя центрбеками, при переходе в позиционную оборону, они перестраиваются на 5-3-2 или 5-4-1, но в случае с командой Пирло – это слишком банально. У Андреа все гораздо сложнее. Структура игры "Ювентуса" на старте нынешнего сезона ассиметрична, к тому же это не чистый вариант 3-4-1-2, а гибрид. Если контрпрессинг не позволяет быстро вернуть мяч, команда переходит в позиционную оборону и трансформируется на 4-4-2 (4-4-1-1). На иллюстрации выше, как раз изображена схема данного перестроения. Тройка защитников смещается правее, на левом фланге к ним садится местный латераль, в данном случае Фработта. Позиция левого полузащитника становится обязанностью Рэмзи. На выходе мы имеем вот такой вот продукт:

"Рома" - "Ювентус" - 2:2

Голы: Верету 31 (пен.), 45+1 - Криштиану Роналду 44 (пен.), 70

Удаление: Рабио 62 (вторая жёлтая)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Рабио, МакКенни (Артур 58), Кулушевски (Фработта 85), Рэмзи (Бентанкур 68), Криштиану Роналду, Мората (Дуглас Коста 58)

Тактические схемы: 3-4-2-1 vs 3-4-1-2

3-4-2-1 vs 3-4-1-2 Удары по воротам: 11:8

11:8 Удары из штрафной: 8:6

8:6 Удары с игры: 8:4

8:4 Владение мячом: 40,3%:59,7%

40,3%:59,7% Точность передач: 85%:88%

85%:88% Длинные передачи: 49:45

49:45 Короткие передачи: 385:599

385:599 Фолы: 19:9

В матче с "Ромой" у "Юве" была та же система игры – 3-4-1-2 в атаке и 4-4-1-1 в обороне. Андреа Пирло провел лишь одну замену. Вместо молодого Фработты сыграл Мората. Испанец действовал в паре с Роналду, а на позиции правого латераля оказался универсал Кулушевский. Швед вообще левша, но он достаточно хорошо играет и правой ногой. Так, что он способен эффективно отыграть, как классического, так и инвертированного вингера или латераля. Учитывая выход Куадрадо слева, делаем вывод, что Пирло целенаправленно хотел сыграть с инвертированными латералями.

В этом матче Щесны гораздо активней был задействован в билд-апе и часто играл за пределами штрафной. Главный тренер от матча к матчу пытается реализовывать новые идеи.

На скриншоте выше – не единичный случай, а систематический розыгрыш. Не исключаю, что в ближайшие трансферные окна "Ювентус" будет пытаться подписать голкипера с характеристиками Аллисона, Эдерсона, Нойера или Зоммера. Кто знает, возможно, Пирло обратит внимание и на Георгия Бущана, по крайней мере, в очных матчах для этого будут все основания.

Данная структура розыгрыша – это в продолжение разговоров об асимметрии в игре "Юве". Данило, как правило, действует выше, условная линия обороны в позиционной атаке выстраивается почти прямым уголком. Один фланг насыщается игроками. На фланге Данило невысоко располагается Куадрадо, в это же полупространство смещаются нападающие. Левый латераль в отличие от правого поднимается высоко. Для него создается изоляция.

После оптимистичного первого матча, в Риме "Ювентус" столкнулся с большими проблемами. Ничья - это отличный результат, исходя из хода матча. По игре гости были откровенно хуже. Учитывая моменты, которые были у Джеко и Мхитаряна, удаление Рабье и всего 4 удара в сторону ворот с игры, "Юве" должен быть очень доволен одним очком, и обеспокоен уровнем своего футбола.

После удаления Рабье команда несколько раз судорожно перестраивалась, но ближе к концу все-же приходилось все чаще придерживаться формации 4-4-1 без мяча. Атаки носили более хаотичный характер с неоднократными сменами позиций. После каждой замены Пирло пытался найти наиболее эффективный вариант, двигая местами Кулушевски, уже вернувшегося в "Баварию" Дугласа Косту, Данило и Куадрадо. Но сути это не меняло. Дело не в самой структуре, а ее интеграции. На протяжении всего матча, даже в равных составах, "Ювентус" играл недостаточно компактно. Любая неудачная попытка контрпрессинга приводила к быстрым атакам "Ромы". Пространство было повсюду, во всех третях поля.

Арбитр имел основания удалять хавбека "Ромы" Лоренцо Пеллегрини еще на 54 минуте. После эпизода с заработанным пенальти его "горчичник" вполне мог бы стать не первым, а вторым. Это, могло повлиять на дальнейший ход матча, но игровых проблем у команды Пирло от этого меньше бы не стало.

Еще раз, "Динамо" должно пользоваться этими проблемами предстоящего соперника. Проблемы "Юве" и козыри "Динамо", как два соседних фрагмента пазла – идеально подходят друг другу.

"Кротоне" - "Ювентус" 1:1

Голы: Симы 12 (пен.) - Мората 21

Удаление: Кьеза 60 (прямая красная)

"Ювентус": Буффон, Данило, Бонуччи, Демираль, Портанова (Куадрадо 56), Артур (Рабио 70), Бентанкур, Фработта, Кулушевски (Бернардески 70), Мората, Кьеза

Тактические схемы: 5-3-2 vs 3-4-2-1

5-3-2 vs 3-4-2-1 Удары по воротам: 10:11

10:11 Удары из штрафной: 5:7

5:7 Удары с игры: 8:6

8:6 Владение мячом: 46,6%:53,4%

46,6%:53,4% Точность передач: 84%:87%

84%:87% Длинные передачи: 67:65

67:65 Короткие передачи: 425:489

425:489 Фолы: 17:14

Матч с "Кротоне", который в трех первых турах потерпел три поражения с общим счетом 2-10, еще более конкретно указал на актуальные проблемы туринцев. Скромный соперник не уступил чемпиону и вполне заслужил первое очко в чемпионате. Проблемы "Юве" были те же. Повторять их не имеет смысла.

По большому счету, единственным отличием в структуре "Ювентуса" был перевернутый треугольник в атаке. Роналду не играл из-за карантина. Мората был единственным номинальным форвардом, а под ним действовали Кулушевски и еще один молодой дебютант – Портанова.

В матче с "Кротоне" не принимал участие новый лидер команды Пирло. Рэмзи получил травму. На мой взгляд, это важнейшая фигура "Ювентуса" на старте сезона. Для системы игры он имеет более важное значение, нежели тот же Роналду. Завершим материал несколькими эпизодами, которые отлично характеризуют талантливого валлийца.

Рэмзи никогда не выключается из игры. Он всегда ищет идеальную позицию для открывания. Принципы зональной обороны делают его практически неуязвимым. Похоже, с приходом Пирло, способности Аарона стали более востребованы.

Обратите внимание на скриншот выше – Рэмзи находит позицию, предлагает себя и отдает голевой пас на Роналду (матч с "Сампдорией").

Его любимые зоны на футбольном поле – полупространства. Это идеальный вариант для Бонуччи. Подобные позиции основных идеологов "Ювентуса" (Бонуччи – центр, Рэмзи – полуфланг, нападающий – центр) позволяют использовать наиболее эффективный, диагональный вектор для передач.

По ходу матчей, можно наблюдать, какие нелогичные формы принимают условные линии "Ювентуса". Помимо расположения на одной линии с Кьеллини, Бонуччи часто играет последним защитником, партнеры по обороне находятся чуть выше.

Безусловно, команда Пирло – один из наиболее интересных проектов этого сезона. Но, пока он еще совсем сырой. Добавьте ко всем проблемам "Юве" еще и кадровые (Де Лигт, Алекс Сандро, Дибала, Роналду, Рэмзи и МакКенни) и мы получим просто идеальное время для свидания с "синьорой" в Лиге чемпионов.