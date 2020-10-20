Реал - Шахтер. Как это было. Воспоминания с 2015-го

В ближайшую среду "Шахтер" стартует в Лиге чемпионом выездным поединком против мадридского "Реала". Уже известно, что эта встреча пройдет без зрителей из-за запрета властей Испании, переживающей вторую волну коронавируса, и состоится не на легендарном "Сантьяго Бернабеу" (он до августа 2022 года на реконструкции), а на стадиончике "Альфредо Ди Стефано", расположенном на клубной базе "галактикос". На том самом, где полтора месяца назад сборная Украины была разгромлена испанской сборной в матче Лиги наций (0:4). Кроме того, поединку первых команд не будет, как это было прежде, предшествовать игра команд U-19, сражающихся в рамках Юношеской Лиги чемпионов, копирующей групповую стадию взрослой ЛЧ. Как известно, УЕФА изменил ее формат, и осенью матчей не будет.

Между тем, всего пять лет назад, когда "Шахтеру" также выпало начинать группу выездным рандеву с "Реалом", все было совсем по-другому – ярко, полноценно и незабываемо. И хотя результат того поединка оказался очень невеселым для "оранжево-черных" (0:4), но впечатления и воспоминания о том матче не ограничиваются одним лишь итоговым счетом. Ниже – путевые заметки очевидца о визите горняков в столицу Испании 5-летней давности.

"Шахтер" тогда вылетал в Мадрид за два дня до игры, как это было принято при каденции Мирчи Луческу на посту главного тренера дончан. Вместе с первой командой на Пиренеи отправлялась и молодежь "оранжево-черных" – команда U-19, которой предстояла встреча со сверстниками из "Реала" в рамках Юношеской Лиги чемпионов. В тот сезон подопечные Сергея Ковалева вступали в ранге финалиста минувшего розыгрыша, на что, впрочем, наставник молодых "горняков" просил особо не акцентировать внимание. "Звание званием, но специфика юношеской ЛЧ такова, что каждый год команда обновляется почти полностью, – сказал он автору этих строк в аэропорту перед вылетом. – Правда, с этого сезона УЕФА ввел правило, согласно которому мы можем использовать трех футболистов, которым уже исполнилось 19. Остановили свой выбор на Зубкове, Борячуке и Матвиенко. На наш взгляд, именно они могут принести максимальную пользу ребятам. Коля Матвиенко, который заявлен "Шахтером" по списку Б и во взрослую ЛЧ, будет носить капитанскую повязку".

В Мадрид игроки "Шахтера" отбывали в прекрасном расположении духа. Дарио Срна, взойдя на борт, вместо приветствия продемонстрировал журналистам свои познания в украинском: "Як працюємо? Добре?". Мы посчитали такое игривое настроение хорвата реакцией на известие о том, что судить встречу с "Реалом" будет его соотечественник Иван Бебек, при котором "горняки" годом ранее одержали самую крупную свою еврокубковую победу, разгромив в гостях БАТЭ (7:0).

Местом дислокации "Шахтера" в испанской столице стал роскошный 5-звездочный отель Grand Melia Fenix, известный как "совершенство Мадрида". В июле 1965 года именно здесь останавливались "Битлз" во время своего единственного концерта в Мадриде и прямо в фойе отеля давали большую пресс-конференцию. А летом 2003 года после перехода в "Реал" в этом отеле некоторое время жил Дэвид Бекхэм с семьей. А место расположения Grand Melia Fenix – площадь Колумба – нам тогда показалась в чем-то символическим: подобно отважному мореплавателю, "Шахтеру" предстояло сделать такой же шаг в неизвестность, впервые сразившись с лучшим клубом ХХ века. Увы, но для "горняков" тот отель оказался нефартовым, и сейчас команда разместится в более скромной гостинице Hilton Airport Madrid, но имеющей одно большое достоинство. Отель расположен на северо-восточной окраине испанской столицы, почти посередине между аэропортом Мадрид-Барахас и клубной базой "Реала" в Вальдебебасе, где пройдет поединок в среду, а значит, передвижения оранжево-черных по карантинному городу будут максимально ограниченными.

Кстати, именно на своей клубной базе сливочные проводили открытую тренировку накануне лигочемпионовской дуэли с "Шахтером" в 2015 году. Впрочем, "открытую" – это громко сказано. Для представителей СМИ, желающих лицезреть, как занимаются "галактикос", там предусмотрена специальная терраса-балкон, куда можно попасть только из пресс-центра базы. Но выходить на "исходные позиции" журналистам дозволяется лишь тогда, когда игроки появятся на тренировочное поле. А во избежание фальстартов у закрытого роллетами выхода на террасу дежурит охранник с дубинкой и газовым баллончиком. И когда, наконец, "звенит третий звонок" и роллеты начинают подниматься, среди испанских журналистов происходит давка – каждый старается протиснуться в открывающуюся дверь первым, чтобы занять самое удобное место для ведения видео- и фотосъемки. И надо сказать, что на тренировке перед игрой с "Шахтером" конкуренция за "место под солнцем" была не шуточная – одних только видеооператоров я насчитал 26. При этом, наблюдать за игроками, которые, словно издеваясь, занимались на дальнем краю поля, можно было ровно оговоренные четверть часа – ни минутой больше. За этим внимательно следил другой охранник (вернее, охранница), то и дело поглядывая на часы. И едва наступил "конец сеанса" синьора громогласно известила: "Все, закончили съемку!". Журналистскую братию быстренько впихнули обратно в пресс-центр, и за нашей спиной тут же опустился роллет.



Что до самой открытой тренировки, то все те 15 минут, в течение которых журналистам было дозволено наблюдать за тренировкой мадридцев, игроки "Реала" играли в квадрат, разбившись на три группы. Самая звездная компания собралась вокруг Роналду: вместе с португальцем зажигали его земляк и приятель Пепе, а также Бейл, Бензема, Модрич (кстати, испанцы произносят фамилию хорвата на свой манер – Модрик), Марсело и Навас. И почему-то именно коста-риканский кипер почти бессменно исполнял роль "собачки". А вот из другого квадрата, где заводилами были Рамос, Иско и Кроос, то и дело раздавались дружные раскаты хохота: эль капитана Серхио партнеры несколько раз усадили на "пятую" точку.

В целом, о базе "Реала" у меня сложилось странное впечатление. Современный футбольный центр (отличные поля, солнце, кузнечики и ящерицы в траве) раскинулся между мадридским аэропортом, полями для гольфа и какими-то полузаброшенными стройплощадками. Да и на территории базы, которая к моменту нашего посещения уже лет 10, как была сдана в эксплуатацию, казалось, все еще не закончены отделочные работы – тут и там глаз натыкался на строительный мусор. Вода, чай, кофе для журналистов – все платное. Мы с коллегами еще пошутили по этому поводу, дескать, чтобы покупать лучших игроков мира за немалые деньги, эту денежку надо где-то найти, вот и ищут ее хозяева "Реала" где только возможно. Но больше всего нас тогда "обрадовало" правило, согласно которому чтобы получить наушники для перевода пресс-конференции Рафаэля Бенитеса, тогдашнего наставника сливочных, нужно было предъявить свой паспорт. Иначе – никак. Ну, а на самой прессухе коуча "Реала", когда украинские журналисты попросили его сравнить "Шахтер" с каким-то из испанских клубов, в ответ прозвучало…. "Галатасарай". Дескать, в Испании близких аналогов найти не могу.

Номер крупнейшей испанской спортивной газеты Marca, вышедший накануне матча "Реал" – "Шахтер" 5-летней давности, почти полностью был посвящен старту основного этапа Лиги чемпионов. Издание напоминало, что впервые в истории главного футбольного турнира Европы, который в том году отмечал свое 60-летие, одна из стран (естественно, Испания) представлена сразу пятью клубами. Естественно журналисты не забыли упомянуть, что испанская команда победила в самом первом розыгрыше ("Реал" в 1956-м), и испанский же клуб ("Барселона") начинает турнир в качестве действующего обладателя трофея. Собственно матчу "Реал" – "Шахтер" было посвящено восемь полос! Открывался раздел материалом с названием "Криштиану стремится на трон". Дело в том, что Роналду на тот момент занимал в итоговом списке бомбардиров королевского клуба второе место, отставая от рекордсмена Рауля всего на четыре точных удара (319 и 323 гола соответственно). А накануне в поединке Примеры против "Эспаньола" (6:0) португалец забил сразу 5 мячей. И вот основной посыл статьи был таким: если в поединке с "Шахтером" Кришти вдруг удастся сотворить подобный "фокус", то уже вечером этого дня он может стать лучшим бомбардиром "галактикос" всех времен. Видимо, по этой причине Роналду (в компании с Бейлом) украшап и обложку Мarca. Фото "сладкой парочки" сопровождал громкий заголовок La Reconquista ("Отвоевывание").

Перед матчем в каждой из многочисленных торговых палаток в окрестностях "Сантьяго Бернабеу" болельщикам предлагалось до полусотни разновидностей шарфов по стандартной цене в 10 евро, и едва ли не половина из них были с именем или портретами главной звезды "сливочных". Был даже Роналду, отдающий честь, с надписью Сomandante, казалось бы, совсем несовместимой с образом гламурного португальца. К слову, буквально в 100 метрах от арены был обнаружен магазин с линией одежды КР. Также большой популярностью пользовались фанатские розы с надписью Mi papá (mama) me hizo guapa, lista i madridista! "Мой папа (моя мама) сделал(а) меня красивым, хорошим и МАДРИДИСТЫМ!"

Прибытие "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" – само по себе шоу. Процессия с автомобильным, мотоциклетным, а на заключительном этапе даже конным эскортом буквально взорвала окрестности стадиона грохотом приветствий поклонников королевского клуба. Антураж торжественного въезда "Реала" на арену дополнило то обстоятельство, что автобус с "Шахтером" добирался до стадиона по другой дороге – это участь всех гостевых команд, и исключение не делалось ни для кого.

Чтобы попасть на стадион нам пришлось пройти несколько "блокпостов" из турникетов, в каждом из которых необходимо было просветить штрих-код на своем билете или аккредитации. Кстати, по этой причине возникли проблемы с проходом на "Сантьяго Бернабеу" у представителей "Шахтера", имевших красные аккредитации УЕФА, так называемые "вездеходы", позволяющие свободно передвигаться по всем зонам и секторам стадиона. Возможно, где-то они и котируются, но – не на арене "Реала". Стюарды делали круглые глаза и отказывались пропускать даже гендиректора горняков Сергея Палкина: "Ничего не знаем. Здесь нет штрих-кода, а без него – никак". Проблему в итоге удалось разрешить, но "осадок", как говорится, остался.

ИГРА

Как и обещал накануне на предматчевой пресс-конференции Марлос, "Шахтер" начал поединок максимально собранно, но к концу четверть часа игрового времени чуть "ослабил хватку", за что тут же едва не поплатился. В течение минуты "Реал" создал два убойных момента. Сначала Бейл из центра штрафной в касание замыкал прострел Иско – красиво, пяткой, и точно, в дальнюю "шестерку", но Пятов среагировал. А затем горнякам просто повезло: Бензема выскочил один на один, обыграл Пятова, но, пробивая с острого угла, не попал в рамку. К счастью, продолжения не последовало: энергичные указания Мирчи Луческу из технической зоны возымели действие и "оранжево-черным" удалось успокоить игру. А тут еще на экваторе тайма на ровном месте травмировался Бейл и, прихрамывая, покинул поле, попросив замену.

Пока Бенитес отправил разминаться сразу троих футболистов (предпочтение в итоге было отдано молодому хорвату Ковачичу), хозяева на несколько минут вынуждено остались в меньшинстве. Казалось, "Шахтер" в это время переведет дух, но именно в неполном составе "сливочные" и открыли счет. Причем, гол получился "имени Пятова". Роналду слева наобум навесил в штрафную "горняков", наш голкипер вышел на перехват, крикнув защитникам: "Я" (Ракицкий даже пригнулся), но, как-то коряво поймав мяч, тут же выпустил его из рук – прямо на набегающего Бензема. На этот раз попасть в пустые ворота с 10 метров для француза труда не составило – 1:0.

С тем и ушли отдыхать. Кстати, на "Сантьяго Бернабеу" в тоннеле, ведущем в раздевалки, игроков соперничающих команд разделяла специальная перегородка из-за чего пообщаться ни до начала матча, ни в перерыве не получалось. Такого я не видел ни на одном стадионе, который мне довелось посетить (интересно, сохранится ли эта "фишка" после реконструкции арены?).

На второй тайм Бенитес произвел рокировку в центре обороны, выпустил Пепе вместо нервничавшего до перерыва Варана. Русскоговорящий диктор (видимо, абсолютно нефутбольный человек) объявил все с точностью до наоборот, бодренько отрапортовав: "Вместо Пепе играет Варан!", чем немало посмешил украинских журналистов. Но уже через пару минут нам стало не до смеха: Степаненко у границы чужой штрафной сфолил на Рамосе, заработав свой второй в матче "горчичник", и, понурив голову, поплелся в раздевалку. Мирча Луческу ему вслед лишь непонимающе развел руками: "Ну как же так!". Перспектива играть целый тайм в меньшинстве с "Реалом" не сулила "горнякам" ничего хорошего. И мрачные прогнозы очень скоро воплотились в реальность. Причем, вновь не обошлось без чудовищной ошибки, на этот раз – судейской. Срна, блокируя удар Роналду, принял мяч на себя. Снаряд угодил капитану Шахтера в спину – на повторах это было четко видно. Казалось, Иван Бебек разобрался в ситуации, поскольку сразу игру не остановил, но почти тут же получил подсказку от судьи за воротами, и указал на "точку". Как не пытался Дарио добиться от земляков справедливости, но добился лишь "горчичника" за "разговорчики". Пенальти Роналду пробил сильно и точно – Пятов угадал направление, но не дотянулся – 2:0.

А спустя 10 минут случилось неприятное дежавю – еще один 11-метровый, на этот раз уже чистая игра рукой от Азеведо. И снова Кришти исполнил приговор безукоризненно, доведя свой рекордный показатель по забитым в Лиге чемпионов мячам до 80. Но не успокоился и на этом, под конец матча "откупорив" и девятый десяток, удачно сыграв головой на добивании.

Интересно, что всякий раз, когда Роналду отмечал забитый мяч в своем фирменном стиле – широкого расставив ноги и руки, откинув голову к небу – эту позу в унисон со своим кумиром тут же повторяли сотни болельщиков. В том числе и на верхних, почти отвесных ярусах "Сантьяго Бернабеу", где и просто стоять в полный рост, не держась за поручень, без привычки уже страшновато.

В компенсированное время Тейшейра мог размочить счет, пробив с рикошетом под перекладину, но Навас вытащил этот удар. 0:4 – и "Шахтер" тем самым повторил свой антирекорд старта в группе Лиги чемпионов (в сентябре 2006 "горняки" проиграли с тем же счетом "Роме").

После матча настроение у Дарио Срны было прямо противоположное самолетному – капитан "горняков" даже отказался общаться с прессой, что случалось крайне редко. Микст-зону зону хорват покидал в компании своего земляка и партнера по сборной Луки Модрича. Хавбек "Реала", как показалось, даже говорил что-то успокаивающее расстроенному приятелю. Я хотел было сделать фото звездной парочки, но едва у меня в руках появился фотоаппарат, рядом "нарисовался" стюард, державший руку на рукоятке резиновой дубинки, и потребовал немедленно зачехлить камеру – несанкционированная фото- и видеосъемка на "Сантьяго Бернабеу" строжайше запрещалась.

Тарас Степаненко, в отличие от своего капитана не отказавшийся тогда от флеш-интервью, на мой вопрос, каким великий и ужасный "Реал" оказался вблизи, ответил:

"Пока были в равных составах, думаю, мы неплохо смотрелись на их фоне. Правда, немного побаивались идти вперед. Не знаю, почему так – ведь они давали играть, нужно было действовать понаглее. Да и первый гол мы привезли сами себе. Ну а потом судья, видимо, поддался на давление публики, а, может, оказался просто арбитром не уровня Лиги чемпионов".

КСТАТИ

По иронии судьбы, на той неделе, когда "Шахтер" в 2015-м гостил в Мадриде, исполнилось ровно 40 лет с момента первого еврокубкового визита Мирчи Луческу на "Сантьяго Бернабеу". В сентябре 1975 года его бухарестское "Динамо" стартовало в Кубке чемпионов с поездки в гости к "Реалу", и тогда дело тоже завершилось разгромом – 1:4.