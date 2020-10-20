Худжамов: Шанс для Динамо примерно в той же игре, которую мы увидели в матче Украина - Испания

Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус".

"Понятно, что Роналду - это игрок мирового масштаба и историческая личность в футболе. В любом случае там вся игра строится не на нем.

Думаю, что шанс для "Динамо" примерно в той же игре, которую мы увидели в матче Украина - Испания. Тактически отрабатывать все установки тренера, ждать шансы на контратаке. Мы знаем, что "Динамо" сильно в контригре, а не позиционно.

Ясно изначально, что "Ювентус" будет владеть мячом, а "Динамо" будет играть на контратаках", - сказал Худжамов.