Скауты Милана просмотрят Миколенко в матче с Ювентусом

Итальянский "Милан" отправил своих скаутов на матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус", пишет Сalciomercato.

Источник пишет, что представители "Милана" хотят оценить готовность Виталия к ответственным матчам против европейских топ-клубов, которым несомненно является "Юве".

Ранее сообщалось, что "Милан" отсылал скаутов и на матчи сборной Украины против Франции и Германии.

Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро.