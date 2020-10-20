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Скауты Милана просмотрят Миколенко в матче с Ювентусом
В Киев приехали представители не только Ювентуса
Итальянский "Милан" отправил своих скаутов на матч 1-го тура
Источник пишет, что представители "Милана" хотят оценить готовность Виталия к ответственным матчам против европейских топ-клубов, которым несомненно является "Юве".
Ранее сообщалось, что "Милан" отсылал скаутов и на матчи сборной Украины против Франции и Германии.
Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро.
Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет
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