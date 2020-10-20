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Скауты Милана просмотрят Миколенко в матче с Ювентусом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Киев приехали представители не только Ювентуса

Скауты Милана просмотрят Миколенко в матче с Ювентусом
Новина українською

Итальянский "Милан" отправил своих скаутов на матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус", пишет Сalciomercato.

Источник пишет, что представители "Милана" хотят оценить готовность Виталия к ответственным матчам против европейских топ-клубов, которым несомненно является "Юве".

Ранее сообщалось, что "Милан" отсылал скаутов и на матчи сборной Украины против Франции и Германии.

Отметим, что летом ходили слухи об интересе к Миколенко со стороны английских клубов. Также им активно интересовался "Наполи". Transfermarkt оценивает Виталия в 13 миллионов евро.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Милан Виталий Миколенко
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 18:29
Мишкотно себя сегодня проявит)))))
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0
-2
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:53
Зачем так , убогий? Не , чтобы за своих болеть, а не грязью поливать!
Ответить
0
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:54
3
0
0
Alex.696 (Немирів)
20.10.2020 в 17:56
Дивно, що перший пост не від кольрабі)))
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 18:28
А надо было?))) LЕХ nemiroff
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
20.10.2020 в 18:33
Але ти все-таки вис.ався перший. Лайно з тебе так і пре.
+1
0
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Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 18:34
Вот не надо..... хочешь поострить, напиши после матча сегодня
0
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:54
20.10.2020 в 18:54Уже отметился заднеприводный колибри
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0
0
Исследователь
20.10.2020 в 17:50
Просмотреть конечно можно, но вряд ли игроки ДК при нормальном раскладе после еврокубков (кстати в этом они сами должны быть заинтересованы) будут стоить менее 50 млн. Фамилии называть не буду .
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