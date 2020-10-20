Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". По словам специалиста, в строй вернулись отсутствовавшие игроки, включая украинского защитника Александра Зинченко.

"Для многих клубов, включая нас, просто невероятно оказаться здесь. Первый шаг — выиграть первый матч. Мы еще далеки от цели. Очень важно выигрывать домашние матчи. Мы еще далеки от нашей цели, — цитирует официальный Twitter "Манчестер Сити" Гвардиолу

Зинченко вернулся в строй, остальные игроки тоже. Гюндоган, Бернарду и Жоау в хорошей форме. Мы ждем, что скоро вернется Менди.

Нас ждет шесть игр. Каждая из них важна. Каждая игра идет за три очка.