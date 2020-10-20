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На матч Динамо - Ювентус продано 14 850 билетов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Без поддержки киевляне не останутся

На матч Динамо - Ювентус продано 14 850 билетов
Новина українською

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус".

Игра пройдет со зрителями, а по инофрмации ТК Футбол, на поединок продано 14 850 билетов.

Отметим, что киевский стадион из-за коронавируса может быть заполнен только на 30%, а самые дешевые билеты стоили 150 гривен.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) НСК Олимпийский Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:49
Мало как то.динамо и шахтёру нужно поддержка всей нашей страны
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