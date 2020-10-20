На матч Динамо - Ювентус продано 14 850 билетов

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус".

Игра пройдет со зрителями, а по инофрмации ТК Футбол, на поединок продано 14 850 билетов.

Отметим, что киевский стадион из-за коронавируса может быть заполнен только на 30%, а самые дешевые билеты стоили 150 гривен.