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На матч Динамо - Ювентус продано 14 850 билетов
Без поддержки киевляне не останутся
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура
Игра пройдет со зрителями, а по инофрмации ТК Футбол, на поединок продано 14 850 билетов.
Отметим, что киевский стадион из-за коронавируса может быть заполнен только на 30%, а самые дешевые билеты стоили 150 гривен.
Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:49
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