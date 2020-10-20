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Зидан: Шахтер - хорошая команда, которая не раз показывала это

Лига Чемпионов
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Предматчевая пресс-конференция главного тренера мадридцев

Зидан: Шахтер - хорошая команда, которая не раз показывала это
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Мы играем дома, это Лига чемпионов. Мы подготовились к встрече. Важно хорошо начать еще один турнир. У нас теперь будет три соревнования – Ла Лига, Кубок Испании и ЛЧ. Так что мы хотим хорошо стартовать.

Мы знаем, кто мы и чего хотим. Важно хорошо подготовиться. В ЛЧ много клубов претендуют на победу, мы тоже хотим этого каждый год. Это будет непросто, будут возникать сложности. Даже в случае победы ты проходишь через множество сложностей. У нас большие ожидания от этой ЛЧ.

Мы хотим выигрывать и подготовлены для этого. Не всегда все работает, как ты хочешь. Завтра у нас матч, и я не знаю, как будут складываться дела в сезоне. Но я могу сказать, что мы будем сражаться, чтобы сделать все правильно и нами гордились. Иногда может быть сложно, как в матче с "Кадисом" (0:1).

К тренировкам вернулся Азар. Его травма была серьезнее, чем предполагалось. Надеюсь, скоро мы его увидим и он будет с нами весь сезон.

Критика делает нас только сильнее. Ее всегда много после таких матчей, как с "Кадисом". Мы можем лишь приступить к работе. Ответственность на мне. В матче с "Шахтером" мы постараемся изменить динамику, а критика будет всегда.

Мы провели плохой матч с "Кадисом", но встреча с "Шахтером" может исправить ситуацию. Мы должны быть вместе и сражаться

Кадровые потери "Шахтера"? Мы думаем и готовимся к матчу, отталкиваясь от нашего состояния. Потери некоторых игроков "Шахтера" ничего не изменят, это очень конкурентоспособная команда, и они будут играть с теми, кто к этому будет готов. Мы должны быть готовы играть против хорошей команды, которая не раз показала это", – сказал Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал (Мадрид)

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