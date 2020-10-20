Дентиньо: Надеюсь, смогу снова забить Реалу

Полузащитник " Шахтера " Дентиньо рассказал о победе над "Львовом" (5:1) и предстоящем поединке с "Реалом".

– Команда провела отличный матч со "Львовом". Мы очень хорошо проявили себя на поле. Было сложно, многие ребята отсутствовали по причине коронавируса, но мы показали, насколько сильны. Полностью заслужили победу, чему очень рады. Сейчас надо подготовиться к следующей баталии – с "Реалом" в Лиге чемпионов.

– Ты отличился во второй игре подряд. Как оцениваешь свою форму? И вспомни противостояние "Шахтера" с "Реалом" в 2015 году.

– Очень рад, что забил гол, второй подряд. Это плоды ежедневной работы. Я полностью отдаюсь тренировкам, чтобы, когда появится возможность играть, использовать шанс достойно. Сейчас предстоит матч с "Реалом". Готов забивать и помогать "Шахтеру" побеждать. Прекрасно помню поединок с "Реалом", было сложно. Мы не победили, но хорошо играли тогда. Уступая, смогли оформить три мяча, один из них – мой. Надеюсь, смогу снова забить "Реалу". Наша команда очень сконцентрирована на этом матче. Думаю, будет отличная игра.