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AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смогут привлечь внимание грандов?

AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ
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Уже сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов. В нем примут участие два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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AS составил перечень из десяти молодых футболистов, за которыми стоит внимательно следить на групповом этапе. Не обошлось без представителей УПЛ.

Авторитетная газета не обошла стороной 20-летнего полузащитника Маркоса Антонио. Они характеризуют его следующим образом:

"20-летний Маркос не опорный полузащитник, а скорее чистая "восьмерка". Он обладает отличными данными, и может сыграть как на атаку, так и на защиту. Привлек внимание к себе многих клубов после CONMEBOL U-20 в 2019-м году, на котором вошел в символическую сборную. Был подписан донецким "Шахтером".

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Также издание упоминает форварда "Динамо" Владислава Супрягу. О нем летом писали итальянские СМИ, приписывая внимание "Болоньи".

"Супряга провел на выдающемся уровне молодежный чемпионат мира, где Украина заняла первое место, а в прошлом сезоне забил 15 голов в украинском чемпионате. Этим летом форвард вернулся в "Динамо" и сразу стал основным. Прекрасно умеет играть за пределами штрафной и находясь спиной к воротам".

Полностью десятка рейтинга выглядит следующим образом:

  • Доминик Собослаи (19 лет, "Зальцбург", полузащитник)
  • Дайо Упамекано (21 год, "РБ Лейпциг", защитник)
  • Маркос Антонио (20 лет, "Шахтер", полузащитник)
  • Антони Матеус (20 лет, "Аякс", нападающий)
  • Фабиу Виейра (20 лет, "Порту", нападающий)
  • Джуд Беллингем (17 лет, "Боруссия" Д, полузащитник)
  • Ансу Фати (17 лет, "Барселона", нападающий)
  • Владислав Супряга (20 лет, "Динамо", нападающий)
  • Эдуарду Камавинга (17 лет, "Ренн", полузащитник)
  • Мейсон Гринвуд (19 лет, "МЮ", нападающий)

Отметим, что сегодня "Динамо" сыграет против "Ювентуса". Начало игры в 20:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Маркос Антонио
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