AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ

Уже сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов. В нем примут участие два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

AS составил перечень из десяти молодых футболистов, за которыми стоит внимательно следить на групповом этапе. Не обошлось без представителей УПЛ.

Авторитетная газета не обошла стороной 20-летнего полузащитника Маркоса Антонио. Они характеризуют его следующим образом:

"20-летний Маркос не опорный полузащитник, а скорее чистая "восьмерка". Он обладает отличными данными, и может сыграть как на атаку, так и на защиту. Привлек внимание к себе многих клубов после CONMEBOL U-20 в 2019-м году, на котором вошел в символическую сборную. Был подписан донецким "Шахтером".

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Также издание упоминает форварда "Динамо" Владислава Супрягу. О нем летом писали итальянские СМИ, приписывая внимание "Болоньи".

"Супряга провел на выдающемся уровне молодежный чемпионат мира, где Украина заняла первое место, а в прошлом сезоне забил 15 голов в украинском чемпионате. Этим летом форвард вернулся в "Динамо" и сразу стал основным. Прекрасно умеет играть за пределами штрафной и находясь спиной к воротам".

Полностью десятка рейтинга выглядит следующим образом :

Доминик Собослаи (19 лет, "Зальцбург", полузащитник)

Дайо Упамекано (21 год, "РБ Лейпциг", защитник)

Маркос Антонио (20 лет, "Шахтер", полузащитник)

Антони Матеус (20 лет, "Аякс", нападающий)

Фабиу Виейра (20 лет, "Порту", нападающий)

Джуд Беллингем (17 лет, "Боруссия" Д, полузащитник)

Ансу Фати (17 лет, "Барселона", нападающий)

Владислав Супряга (20 лет, "Динамо", нападающий)

Эдуарду Камавинга (17 лет, "Ренн", полузащитник)

Мейсон Гринвуд (19 лет, "МЮ", нападающий)

AS journalist and international football expert @AS_AGabilondo

selects his Top 10 emerging talents ahead of the 2020/21 Champions League group stage: Ansu, Camavinga, Szoboszlai...#UCL https://t.co/EdObAG1For — AS English (@English_AS) October 20, 2020

Отметим, что сегодня "Динамо" сыграет против "Ювентуса". Начало игры в 20:00.