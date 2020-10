AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ

Уже сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов. В нем примут участие два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

AS составил перечень из десяти молодых футболистов, за которыми стоит внимательно следить на групповом этапе. Не обошлось без представителей УПЛ.

Авторитетная газета не обошла стороной 20-летнего полузащитника Маркоса Антонио. Они характеризуют его следующим образом:

Также издание упоминает форварда "Динамо" Владислава Супрягу. О нем летом писали итальянские СМИ, приписывая внимание "Болоньи".

Полностью десятка рейтинга выглядит следующим образом :

AS journalist and international football expert @AS_AGabilondo

selects his Top 10 emerging talents ahead of the 2020/21 Champions League group stage: Ansu, Camavinga, Szoboszlai...#UCL https://t.co/EdObAG1For