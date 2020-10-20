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AS включил Супрягу и Антонио в десятку молодых игроков, за которыми стоит следить в текущей ЛЧ
Смогут привлечь внимание грандов?
Уже сегодня стартует групповой этап Лиги Чемпионов. В нем примут участие два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
AS составил перечень из десяти молодых футболистов, за которыми стоит внимательно следить на групповом этапе. Не обошлось без представителей УПЛ.
Авторитетная газета не обошла стороной 20-летнего полузащитника Маркоса Антонио. Они характеризуют его следующим образом:
"20-летний Маркос не опорный полузащитник, а скорее чистая "восьмерка". Он обладает отличными данными, и может сыграть как на атаку, так и на защиту. Привлек внимание к себе многих клубов после CONMEBOL U-20 в 2019-м году, на котором вошел в символическую сборную. Был подписан донецким "Шахтером".
Также издание упоминает форварда "Динамо" Владислава Супрягу. О нем летом писали итальянские СМИ, приписывая внимание "Болоньи".
"Супряга провел на выдающемся уровне молодежный чемпионат мира, где Украина заняла первое место, а в прошлом сезоне забил 15 голов в украинском чемпионате. Этим летом форвард вернулся в "Динамо" и сразу стал основным. Прекрасно умеет играть за пределами штрафной и находясь спиной к воротам".
Полностью десятка рейтинга выглядит следующим образом:
- Доминик Собослаи (19 лет, "Зальцбург", полузащитник)
- Дайо Упамекано (21 год, "РБ Лейпциг", защитник)
- Маркос Антонио (20 лет, "Шахтер", полузащитник)
- Антони Матеус (20 лет, "Аякс", нападающий)
- Фабиу Виейра (20 лет, "Порту", нападающий)
- Джуд Беллингем (17 лет, "Боруссия" Д, полузащитник)
- Ансу Фати (17 лет, "Барселона", нападающий)
- Владислав Супряга (20 лет, "Динамо", нападающий)
- Эдуарду Камавинга (17 лет, "Ренн", полузащитник)
- Мейсон Гринвуд (19 лет, "МЮ", нападающий)
AS journalist and international football expert @AS_AGabilondo— AS English (@English_AS) October 20, 2020
selects his Top 10 emerging talents ahead of the 2020/21 Champions League group stage: Ansu, Camavinga, Szoboszlai...#UCL https://t.co/EdObAG1For
Отметим, что сегодня "Динамо" сыграет против "Ювентуса". Начало игры в 20:00.
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