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Динамо - Ювентус. Забарный, Супряга и Бущан выйдут в старте

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Стартовые составы команд

Динамо - Ювентус. Забарный, Супряга и Бущан выйдут в старте
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Лиги чемпионов Динамо – Ювентус.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга

Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуелунн

Ювентус: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Рабио, Бентанкур, Кьеза, Куадрадо, Рэмзи, Мората, Кулусевски.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова

Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (9)
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Impressed (Украина)
20.10.2020 в 19:32
Удачи нам! Очень надеюсь на ничью!!!
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0
0
football_soccer (Украина)
20.10.2020 в 19:30
по Динамо непонятно почему Родригес не в старте. При Луческу он отлично смотрится в игре на контратаках, а сегодня придется впахивать с первых минут. По Юве снова Пирло оставил Дибалу в запасе, и это плюс для Динамо, т.к без Роналду, он сильнейший игрок атаки, а он на скамейке. С другой стороны, если выйдет на замену, то будут с ним проблемы во втором тайме.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2020 в 19:17
Незрозуміло чому Попова не поставив, наче той вже відновився. Можливо, тактичний хід: у 2-му таймі випустити Попова, Миколенко наліво, замінити вінгерів і йти добивати макаронників, якщо, звичайно, перед цим не отримають повного кошика
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+2
-1
Impressed (Украина)
20.10.2020 в 19:33
Та що ж не зрозумілого? Забарний з Миколою зіграні на багато краще. Забарнтй з Поповим взагвлі не грали. Як мінімум останнім часом. Та й Попов взагалі не в тих кондиціях
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0
-2
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2020 в 19:37
З Миколенка цз такий собі
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
20.10.2020 в 19:17
Такой себе Юве, на легке приехал, могут потушить их немного..........но будем видеть.
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0
-1
megrivan (Курячі Лози)
20.10.2020 в 19:11
Я думал, что предпочтительнее будут в центре Забарный - Попов, слева Миколенко... справа можно любого на букву "К".
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+6
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
20.10.2020 в 18:59
С Богом !
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+7
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 19:09
Удачи нашим!
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+3
-1


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