Динамо - Ювентус. Забарный, Супряга и Бущан выйдут в старте

по Динамо непонятно почему Родригес не в старте. При Луческу он отлично смотрится в игре на контратаках, а сегодня придется впахивать с первых минут. По Юве снова Пирло оставил Дибалу в запасе, и это плюс для Динамо, т.к без Роналду, он сильнейший игрок атаки, а он на скамейке. С другой стороны, если выйдет на замену, то будут с ним проблемы во втором тайме.