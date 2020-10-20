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Динамо - Ювентус. Забарный, Супряга и Бущан выйдут в старте
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга
Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуелунн
Ювентус: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Рабио, Бентанкур, Кьеза, Куадрадо, Рэмзи, Мората, Кулусевски.
Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова
Напомним, что матч "Динамо" - "Ювентус" начнется в 19:55, а UA-Футбол проведет
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