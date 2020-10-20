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Соболь выйдет в старте Брюгге на матч против Зенита

Лига Чемпионов
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В Бельгии украинцу доверяют

Соболь выйдет в старте Брюгге на матч против Зенита
UA-Футбол
Новина українською

Одним из двух первых матчей сегодняшнего дня в Лиге Чемпионов станет встреча "Зенита" и "Брюгге". Стали известны стартовые составы.

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За бельгийский клуб сыграет защитник Эдуард Соболь. Отметим, что противостоять ему будет другой украинский футболист - Ярослав Ракицкий.

Начало сегодняшнего матча в 20:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Ярослав Ракицкий Брюгге Эдуард Соболь Зенит (Санкт-Петербург)
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