Соболь выйдет в старте Брюгге на матч против Зенита

Одним из двух первых матчей сегодняшнего дня в Лиге Чемпионов станет встреча "Зенита" и "Брюгге". Стали известны стартовые составы.

За бельгийский клуб сыграет защитник Эдуард Соболь. Отметим, что противостоять ему будет другой украинский футболист - Ярослав Ракицкий.