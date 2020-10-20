Лига Чемпионов
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Соболь выйдет в старте Брюгге на матч против Зенита
В Бельгии украинцу доверяют
Одним из двух первых матчей сегодняшнего дня в Лиге Чемпионов станет встреча "Зенита" и "Брюгге". Стали известны стартовые составы.
За бельгийский клуб сыграет защитник Эдуард Соболь. Отметим, что противостоять ему будет другой украинский футболист - Ярослав Ракицкий.
???????????????? #ZenClu #UCL pic.twitter.com/EEcaiVVShq— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 20, 2020
Начало сегодняшнего матча в 20:00. За текстовой трансляцией вы можете
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