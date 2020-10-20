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Лукас Эрнандес: Никогда не жалел, что сменил Атлетико на Баварию
Завтра они встретятся
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес посетил пресс-конференцию накануне игры против "Атлетико". Символично, что французский игрок ранее играл за "матрасников".
"Я очень хотел перебраться в "Баварию" из "Атлетико" и никогда потом не жалел о своем решении. Хочу отблагодарить клубу за доверие. "Атлетико" дал мне все, там я вырос. Но я перешел в большой клуб, и в прошлом сезоне мы выиграли все возможное. Теперь нацеливаемся на то, чтобы сделать это снова.
Прошлый сезон для меня получился непростым - травмы, операции. Новая кампания вроде бы началась хорошо. Чувствую себя одинаково уверенно и в центре обороны, и на левом фланге. Так что мне совершенно не важно, на какую позицию меня выпустит тренер", - приводит слова Лукаса сайт УЕФА.
Отметим, что за Эрнандеса заплатили порядка 80 миллионов евро.
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